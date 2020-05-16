Дадут ли отсрочку от армии выпускникам-2020 из-за переноса ЕГЭ?

Коронавирус обеспечил отсрочку школьникам, в том числе из Бердска. Минобороны в весеннюю кампанию не станет призывать выпускников 11-х классов. Они отправятся в армию осенью 2020 года. Студентов тоже призовут после экзаменов.

Военком Бердска Андрей Копачев рассказа о призывной кампании 2020

Министерство обороны освободило от весеннего призыва 15 тыс. российских школьников, отметивших 18-летие. Генштаб разрешил ввести для них «карантинные каникулы», во время которых появляется возможность сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные заведения. Об этом на совещании с военными комиссарами субъектов РФ заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

В числе 650 тыс. призывников оказались школьники призывного возраста, получившие повестки в марте — до обострения ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. Из-за переноса ЕГЭ ребята могли отправиться в армию, не закончив школу. Это послужило поводом для обращения Национального родительского комитета к премьер-министру Михаилу Мишустину и министру обороны генералу армии Сергею Шойгу, и Минобороны дало таким учащимся отсрочку до осени.

Военное ведомство позаботилось и о других призывниках, студенты последних курсов колледжей и вузов будут вызваны в военкоматы уже после выпускных экзаменов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ЕГЭ-2020 выпускники будут сдавать не раньше 19 июня. Пока точная дата не установлена. Но уже известно, что аудиториях бердских школ ученики будут сидеть зигзагообразно и не более семи человек — с соблюдением дистанции.

Призыв не сорвется из-за коронавируса

Отправка в войска начнется не раньше 20 мая. Тестирование на коронавирус для новобранцев является обязательным. Новое пополнение после прибытия в воинские части будет помещено на двухнедельный карантин, их питание и обучение организовывается отдельно от остального личного состава.

Начальник Генштаба отметил, что нормы по весеннему набору на военную службу, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, должны быть выполнены в полном объеме с необходимым качеством. В войска до 15 июля прибудут 135 тыс. военнослужащих, а срочники, отслужившие год, уволятся в установленные законом сроки.

Начальник Генштаба уточнил, что в первую очередь на заседания призывных комиссий вызовут около 170 тысяч парней, которых можно гарантированно призвать в армию, поскольку они не имеют права на освобождение или отсрочку от военной службы.

На службу многих новобранцев повезут в отдельных железнодорожных вагонах, где в отличие от прошлых лет разместят лишь треть от обычного количества призывников. Использовать для транспортировки молодых солдат гражданские самолеты будут при условии их загрузки только воинскими командами. Начальника Генштаба предупредил, что для безопасности здоровья новобранцев их родителей не пустят на территорию воинских частей в день принятия военной присяги.

6 тысяч таких «дембелей» уже разъехались по домам, сообщает РГ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за распространения коронавирусной инфекции призывная комиссия в Бердске начала свою работу 12 мая.

— Для города план установлен около 70 человек. 500 человек будет вызвано на заседание медицинской комиссии городской призывной комиссии. В первую очередь будут вызваны те призывники, которые не имеют права на отсрочку. По каждому призывнику будет принято решение и они будут направлены на областной сборный пункт, — подчеркнул бердский военком Андрей Копачев.

Администрация Бердска закупила маски для будущих призывников. Перед тем как пойти на медкомиссию, им выдадут маску, измерят температуру, обработают руки антисептиком. Медперсонал также обеспечат средствами защиты.

Перед отправкой в армию бердским призывникам выдадут средства защиты. Поедут они на сборный пункт в обработанном транспорте. На областных сборных пунктах всем будущим военным проведут тест на коронавирус.