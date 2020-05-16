Натравил бойцовскую собаку из-за замечания о сорванных цветах житель Москвы

Пес искусал женщину, возмутившуюся разорением палисадника. Следственный комитет начал проверку, чтобы привлечь собачника к ответственности.

Собака по команде хозяина напала на женщину

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК России по городу Москве доложить о ходе доследственной проверки об инциденте с бойцовской собакой.

Проверку следователи начали после опубликования информации в одном из мессенджеров, сообщили в главке СКР в пятницу. Сведения о данном происшествии также были озвучены в эфире федерального канала.

В сюжете отмечается, что мужчина натравил свою собаку на женщину, сделавшую ему замечание за сорванные в палисаднике цветы. Собака укусила женщину за руку, повредив кожу на нескольких пальцах.

Глава ведомства обозначил, что все мероприятия, направленные на тщательное исследование каждого опубликованного факта, необходимо провести оперативно, дав им всестороннюю правовую оценку.