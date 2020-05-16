Риск заразиться через чипсы и орешки COVID-19 обнаружили в МЧС

Подхватить коронавирус можно не только через упаковку, к которой прикасались больные, но и через общую посуду. Коронавирусная инфекция передается и контактно-бытовым способом.

МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы. Не пользуйтесь общей посудой

Специалисты МЧС предупреждают о высоком риске передачи коронавирусной инфекции через упаковки с чипсами и орехами, до которых уже дотрагивались другие люди, а также при использовании для еды общей посуды.

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)», — говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Спасатели напоминают, что вирусы передаются не только воздушно-капельным путем, но и контактно-бытовым способом, например, через предметы обихода. Поэтому следует по максимуму сократить прикосновения к любым поверхностям, а также к предметам в общественных местах.

«Рекомендуем носить с собой антисептическое средство для рук, чтобы в случае необходимости вы смогли их продезинфицировать. Держите при себе 1-2 упаковки одноразовых салфеток. Всегда прикрывайте нос и рот салфеткой, когда кашляете или чихаете. Использованную салфетку сразу выбрасывайте, не используйте повторно», — резюмируют специалисты МЧС.