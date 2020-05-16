Вакцина от коронавируса появится к концу лета в России

Александр Гинцбург дал понять, что разработчики вакцины уже опробовали на себе вакцину. Он также не исключил нескольких новых волн заболевания COVID-19.

В России не исключили начало производства вакцины от COVID-19 к концу лета

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создана вакцина от коронавируса, готовятся ее доклинические испытания, производство возможно будет начать в конце лета, заявил директор центра Александр Гинцбург, пишет Интерфакс.

«Я думаю, к концу лета. Я хотел бы думать», — сказал он в эфире программы Наили Аскер-заде «Опасный вирус-5» на «России 1» (ВГТРК) в ответ на вопрос, когда будет зарегистрирована вакцина и начато ее производство.

Ученый дал понять, что разработчики вакцины уже опробовали на себе вакцину.

«А кто вам сказал, что мы не делаем? Ну, просто никто не афиширует это», — ответил Гинцбург на вопрос, не пробовали ли ученые вакцину на себе.

Он также не исключил нескольких новых волн заболевания COVID-19.

«Может быть и вторая, и третья, и четвертая (волна заболеваемости коронавирусом — ИФ). Соответственно, это мы узнаем в ближайшее время. Вирус себя может повести двояко», — отметил ученый.

По мнению Гинцбурга, вирус может повести себя как вирус гриппа, «когда он будет очень изменчив, и каждый сезон нам придется, или раз в два сезона, или раз в три сезона, это не принципиально, создавать новый вакцинный штамм».

При этом специалисты не исключают, что он может повести себя, как вирус кори, «который в процессе всей истории человечества и истории этого гриппа совершенно не меняется».

«И тогда эта вакцина войдет, против COVID-19, в национальный календарь прививок, мы будем наших детишек прививать этой вакциной. К сожалению, этот вирус пришел надолго и всерьез», — добавил Гинцбург.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предположил, что первые вакцины от COVID-19 появятся уже в конце июля.

В минувший четверг гендиректор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов сообщил, что первые испытания вакцины от коронавируса после их исследования на здоровых добровольцах проведут на врачах и соцработниках, которые контактируют с больными COVID-19.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зарегистрированы 9 200 новых диагнозов коронавируса в 83 регионах. Итого в стране насчитывается 272 043 случая коронавирусной инфекции.