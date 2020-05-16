Как получить кредитные каникулы? Как подтвердить снижение дохода? Инструкция

Прощать и забывать долги банки не будут: кредитные каникулы — это перенос платежей на будущее, то есть отсрочка.

Что нужно знать россиянам, чтобы получить отсрочку по займам во время эпидемии коронавируса

Кто может воспользоваться кредитными каникулами, кому банк даст отсрочку и что будет с нечестными заявителями — ответы на эти и другие вопросы заёмщиков дал Роспотребнадзор в специальной памятке для граждан.

Что такое кредитные каникулы

Закон о кредитных каникулах президент подписал 3 апреля. Они предоставляются гражданам, которые потеряли работу или существенную долю заработка в связи с введением ограничительных мер из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции.

Прощать и забывать долги банки не будут: кредитные каникулы — это перенос платежей на будущее, то есть отсрочка. Поэтому срок кредитного договора продлевается на то время, в течение которого действовали каникулы, а иногда и дольше. Но пока заёмщик переводит дух, кредитор начисляет проценты, которые потом придётся оплатить.

Схема такая:

Во время каникул заёмщик не вносит никаких платежей. Кредитор за это время начисляет только проценты (для всех кредитов, кроме ипотечных, ставка льготная — см. далее). К слову, на «замороженные» во время каникул платежи не налагается НДФЛ. По окончании каникул заёмщик начинает вносить обычные платежи по стандартному графику: основной долг и проценты по договору. В период, на который продлён срок договора, заёмщик выплачивает те суммы, которые он не платил за время каникул, а также начисленные тогда проценты.

Важно знать, что факт использования кредитных каникул отражается в кредитной истории, но это не ухудшает её так, как обычная просрочка.

Какие проценты начисляет банк во время каникул

По ипотечным кредитам — по обычной ставке, указанной в договоре. Для остальных кредитов ставка составит две трети от среднерыночной ставки (ПСК) на дату подачи заявления.

Эти проценты нужно будет оплачивать в дополнительный период после окончания каникул.

Сколько длятся каникулы

Срок льготного периода выбирает сам заёмщик: минимум месяц, максимум полгода.

Ровно на тот период, на который гражданин был «на каникулах», продлится срок ипотечного кредита. Для потребительских и автокредитов срок договора может быть продлён и на большее время. Для тех, кто брал отсрочку для кредитной карты, срок договора станет дольше на 720 дней, то есть без малого на два года.

Кому дадут отсрочку

Каникулы распространяются на кредитные договоры и договоры займа, заключённые с банком, микрофинансовой организацией, ломбардом или потребкооперативом.

Обратиться за отсрочкой могут граждане, которые несут бремя ипотеки, потребительского и автокредита, а также пользуются кредитными картами.

При этом заёмщик должен одновременно соответствовать четырём условиям:

Совокупный доход заёмщика снизился больше, чем на 30 процентов. В расчёт берётся заработок за прошлый месяц (относительно дня подачи заявления), который сравнивают со среднемесячным доходом гражданина в 2019 году. Кредитный договор был оформлен до 3 апреля 2020 года. Заёмщик сейчас не находится на ипотечных каникулах, взятых в связи с потерей работы, длительной болезнью, падением доходов или наступлением инвалидности (введены с июля прошлого года). Полная, то есть начальная сумма кредита (не остаток) не превышает лимита (см. таблицу):

Как оформить каникулы

Отсрочка по кредиту — это не обязанность, а право банка. Поэтому заёмщик должен подать ему соответствующее заявление (требование). Сделать это можно письменно, по телефону или через сайт банка.

Примерная форма требования опубликована на сайте Банка России. Для оформления каникул понадобятся данные паспорта, СНИЛС, ИНН, номер кредитного договора, сведения о среднемесячном доходе за 2019 год и о доходе за месяц, предшествующий дню подачи заявления.

Важно помнить, что в понятие дохода включается не только зарплата, но также материальная помощь, пособия, больничные выплаты и другие выплаты.

Кредитору отводится пять дней на рассмотрение запроса и принятие решения: дать каникулы или нет. Если он не ответит, то льготный период «подключится» автоматически через 10 дней со дня подачи заявления. Но у банка есть возможность в течение двух месяцев проверить все обстоятельства заёмщика, а при их несоответствии остановить льготный период и начислить штрафы.

Как подтвердить снижение дохода

Кредитная организация должна проверить данные о доходах самостоятельно, направив запрос в Налоговую службу, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Об отправке запроса и полученных сведениях он обязан сообщить заёмщику. Если данные ведомств не совпадут с теми, которые указал в своём заявлении гражданин, он может сам предоставить банку нужные документы:

справку 2-НДФЛ или выписку из ФНС (можно получить на сайте службы);

справку из стационара или больничный лист с указанием диагноза COVID-19 или отметкой «03-карантин»;

приказ об отпуске без сохранения зарплаты (взять у работодателя);

справку из центра занятости о постановке на учёт в качестве безработного (можно оформить на портале госуслуг);

выписка из ЕГРН и другие документы.

Банк также имеет право запросить у заёмщика эти документы, но предоставить их можно не сразу, а в течение 90 дней с момента обращения. Этот срок может быть продлён ещё на 30 дней по уважительной причине (например, госпитализация).

Что будет, если указать неверные данные

Если гражданин не предоставит по требованию банка нужные документы, а равно если они окажутся недостоверными или не подтвердят снижение дохода более чем на 30 процентов, кредитные каникулы будут отменены. Это значит, что банк восстановит стандартный график платежей и начнёт начислять штрафы и пени. Всё это, разумеется, отразится в кредитной истории.

Источник: Роспотребнадзор