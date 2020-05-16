Синие ногти и губы: Cимптомы тяжелой формы коронавируса назвал главный рентгенолог Москвы

Врач рассказал о симптомах тяжёлой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов перечислил главные симптомы тяжелой формы коронавируса, среди которых температура и одышка, сообщает РИА Новости.

«Первое — температура свыше 38,5 градусов Цельсия, второе — кашель, третье — одышка. Это большая частота дыханий — 20-30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом», — сказал он в эфире Первого канала.

По словам, доктора медицинских наук, телеведущей Елены Малышевой, в первую очередь человека должна насторожить одышка — нехватка воздуха. При этом симптоме необходимо госпитализироваться.

Специалисты также отметили, что еще одним симптомом COVID-19 может быть цианоз — посинение кожного покрова и слизистой оболочки. В случае с коронавирусом, речь идет о посинении губ и ногтей.