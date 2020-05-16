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Сколько стоила водка в год введения сухого закона? Помните? А было это 35 лет назад

21:58 16.05.2020 Фото: Русская семерка
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16 мая 1985 года была начата широкомасштабная антиалкогольная кампания. Ей предшествовал Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством».

Сколько стоила водка в год введения сухого закона? Помните? А было это 35 лет назад
К 1985 году потребление алкоголя в СССР достигло угрожающих масштабов — 10,5 литров на человека в год, не считая подпольного производства самогона

В 1985 году в СССР руководством страны решено было «отрезвить» население и привить ему стремление к здоровому образу жизни. Для этого 16 мая 1985 года была начата широкомасштабная антиалкогольная кампания. Ей предшествовал Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством».

Документ, направленный на воспитание здоровых принципов в обществе и содержавший полезные идеи, не учел экономических, политических и нравственных факторов. Вместо того чтобы вести комплексную и последовательную работу, сочетать стимулирующие и тормозящие меры, кампания была сведена в основном к запретам и штрафам.

К 1985 году потребление алкоголя в СССР достигло угрожающих масштабов — 10,5 литров на человека в год, не считая подпольного производства самогона. Для борьбы с пьянством были предприняты разные меры. Например, сокращение количества магазинов, продающих алкоголь. Торговать им можно было только с 14.00 до 19.00, а сами цены на водку повысились в 2-3 раза — самая дешевая стоила 9,4 рубля.

Было создано Всесоюзное общество трезвости, члены которого обязались — не брать в рот спиртного ни при каких обстоятельствах. Туда начали «добровольно-принудительно» записывать тех, кто занимал в обществе какое-то положение и кому было что терять.
Телевидение и радио пропагандировали безалкогольные свадьбы и новогодние застолья с лимонадом. Обсуждалось, надо ли вырезать из старых фильмов алкогольные сцены. Газеты тех лет были полны устрашающими цифрами количества связанных с пьянством преждевременных смертей, разводов, потерянных рабочих мест и уголовных преступлений.

В кампанию были вовлечены профсоюзные органы, образовательные учреждения, общественные организации. В итоге реализация мер привела к увеличению ожидаемой продолжительности жизни — на 2,6 года у мужчин, снижению смертности на 180 тысяч человек в год, а также росту рождаемости на 10% и снижению уровня преступности.
К отрицательным последствиям можно отнести массовую вырубку виноградников в России, на Украине, в Молдавии, в Грузии. Выросло подпольное производство алкоголя, теневая экономика и коррупция в целом. Увеличился дефицит сахара, из которого делали самогон. И самое болезненное: резко упали доходы бюджета. С 60 млрд рублей дохода от пищевой промышленности в 1985 году поступления в бюджет уменьшились до 38 млрд в 1986 году и 35 млрд в 1987 году. На фоне снижения цен нефть и росте общих экономических проблем это привело к страшному дефициту бюджета. Рост недовольства программой и экономический кризис в СССР привели к сворачиванию антиалкогольной кампании. А в начале 90-х потребление алкоголя в России на душу населения превысило уровень 1984 года и в 1994 году составило 11,4 литра.

Источник: ПГ

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От редакции

Помните цену водки?

Аноним, 16 мая 2020 22:09
Водку не продавали в продуктовых магазинах ?
Covid-19, 16 мая 2020 22:26
НВР:
Смотря какая марка водки.
Поросёнок Пётр, 16 мая 2020 22:49
Байдуки, Ушаки, Шаринский, о эти сладкие места для любого взрослого бердчанина 80-ых
В стране развитого социализма водка наиглавнейший продукт и вторая валюта.
Аноним, 16 мая 2020 23:29
И что ее все пили ?
Аноним, 17 мая 2020 00:09
Не было никакого сухого закона. Кстати, в кавычках должно писаться.
Было стремление и довольно-таки массовое, исходящее снизу, из народа, избавиться от этой отравы и перейти к нормальному человечьему существованию. Но правительство, как и положено, извратило и превратило в пафос эту идею.

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