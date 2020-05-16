Сбитая ВАЗом девушка влетела в лобовое стекло и убила 19-летнего пассажира на автодороге Новосибирск-Сокур. Два трупа

Трагедия произошла 16 мая ночью. Около 1 часа 15 минут 19-летний водитель, со стажем вождения менее 1 года, управляя автомобилем ВАЗ 21099, без государственных регистрационных знаков сбил пешехода.

Сбитая женщина влетела в окно машины на новосибирской трассе и убила пассажира

В результате происшествия погиб пешеход и пассажир легкового автомобиля, сообщает группа Госавтоинспекция Новосибирской области. 16 мая ночью около 1 часа 15 минут 19-летний водитель, со стажем вождения менее 1 года, управляя автомобилем ВАЗ 21099, без государственных регистрационных знаков, следовал по автодороге «Новосибирск — Сокур» в направлении города Новосибирска и на 29 км совершил наезд на пешехода, 29-летнюю женщину, которая двигалась по краю проезжей части во встречном направлении по ходу движения автомобиля. От удара пешеход попал в салон автомобиля через лобовое стекло, и нанес смертельные травмы пассажиру автомобиля, 19-летнему молодому человеку, который находился на переднем пассажирском сиденье. В результате происшествия погибли 2 человека.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.