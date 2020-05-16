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На видео показал разместивших Гитлера и Гиммлера в строй Бессмертного полка четверых россиян СК

22:53 16.05.2020 Фото: СК РФ
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Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Говорят, хотели пошутить.


Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжаются следственные действия по уголовным делам о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) лицами, которые разместили на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографии нацистских преступников, сообщает СК РФ.

В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи.

Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях.

На данный момент уже установлено, что Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 – за кражу.

Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть лица, размещавшие фотографии нацистских преступников с территории иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии.

Следственный комитет России во взаимодействии с оперативными службами продолжает изучать все обстоятельства произошедшего. Обеспечивается производство необходимых судебных экспертиз, ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента.

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От редакции

Как надо наказать?

Иван, 16 мая 2020 23:21
Сажать смысла нет,отправить работать
Аноним, 17 мая 2020 00:09
НВР:
"Закопать"(с)(к/ф Сволочи)

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