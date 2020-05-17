Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю в мае — июне 2020 года

Посаженные слишком рано ослабленные растения, которые не получили в холодные пасмурные дни должного ухода, позже зацветут, и урожая придется ждать

Трудно представить себе огород современного дачника без помидоров. Томаты стали любимым овощем наших соотечественников. Из них готовят салаты, кладут в суп, делают рагу, консервируют на зиму и т.д. Чтобы получить хороший урожай, которого хватит на всю семью, надо знать, когда сажать помидоры.

Посаженные слишком рано ослабленные растения, которые не получили в холодные пасмурные дни должного ухода, позже зацветут, и урожая придется ждать. Когда же надо сажать томаты, чтобы получить богатый урожай? Об этом и поговорим.

Правильное время посадки помидоров — важный фактор для получения хорошего урожая.

Вред от ранней посадки

Чем раньше посадишь рассаду, тем быстрее соберешь урожай. Многие уверены, что это так, поэтому они сажают томаты уже в феврале или январе. Это ошибка. Почему так важны сроки?

Нехватка освещения Зимой короткий световой день. А растениям требуется много света. Если вы хотите получить крепкую рассаду, придется ее подсвечивать. А это дополнительный расход электроэнергии. Как долго нужно это делать, и почему свет так важен для томатов? Первые 2-3 суток после появления всходов растения освещают круглосуточно, т.е. 24 часа. Используйте для этого люминесцентные лампы. Затем их освещайте, чтобы растения находились на свету 10-12 часов, т.е. включать лампу на 2-3 часа утром и вечером.

Если вы этого не сделаете, то урожая придется ждать долго. У саженцев томатов есть одна особенность. Когда им не хватает света, они не закладывают соцветия. Так продолжается до тех пор, пока освещенность не улучшается. Поэтому рассада, высаженная позже, но получившая должный уход, освещение, бывает лучше. Она дает урожай раньше, чем растения, которые были замучены неблагоприятными условиями.

Чтобы получить хороший урожай, соблюдайте сроки. Если посадить помидоры слишком рано, рассада не получит необходимое освещение и вытянется.

Срок хранения рассады

Помните, что в доме рассада находится не дольше 2 месяцев, потом ее необходимо высаживать в теплицу или открытый грунт. Сроки эти важно соблюдать. Вряд ли получится пересадить томаты в начале апреля, если только у вас нет отапливаемой теплицы. Опытным путем установлено, что самые крепкие растения – это рассада, посаженная в конце марта или же начале апреля. Она будет активнее расти, если с сравнивать с той, что была высажена в феврале.

В доме рассаду томатов держат 50-55 дней, но не больше 2 месяцев. Потом ее надо пересаживать. Можно ли хранить ее дольше? Можно, но при одном условии. Для каждого растения выделите 1-5 л земли. Ни один подоконник не вместит такого количества горшков, да и заполнить их землей будет проблематично. Поэтому не торопитесь. Сажайте рассаду вовремя, правильно рассчитав все сроки.

Хранить рассаду на подоконнике можно, пока она не разрослась

Возраст рассады.

Как уже писалось выше, рассада может провести в доме не так много времени. Это зависит от сорта: ранние томаты – 40-50 дней; среднеспелые сорта – 55 -60 дней; позднеспелые помидоры – 70 дней. Вычитаем это количество дней из определенной ранее даты. Время на всходы. Всходы у помидоров появляются не сразу же, на это требуется 5-6 дней. Эти дни тоже необходимо вычесть из получившейся даты. Так вы получите примерное время посадки. Покажем на примере, как проводить расчеты.

У вас есть пленочная теплица, куда вы рассчитываете посадить рассаду 10 мая. Когда сажать семена раннеспелых сортов? Вычитаем 50 дней, получаем 24 марта, минус 5 дней для того, чтобы семена проклюнулись. Ранние сорта сажают примерно в 19 числах марта. Теперь подсчитаем время посадки среднеспелых помидоров. Берем ту же дату 10 мая и вычитаем 60 дней. 14 марта, минус 5 дней – 9 марта. Как мы видим, ничего в этом сложного нет. До высадки в грунт рассада томатов растет не более 60 дней.

Когда высаживать рассаду

Чтобы произвести точные расчеты, надо знать дату высадки рассады в теплицу или открытый грунт. Когда можно пересаживать рассаду в теплицу? Чаще всего это делается в начале мая, когда вы уверены, что на улице уже не будет заморозков. Почва в теплице должна быть прогретой, минимум 8 градусов, но желательно, чтобы земля была от 10 до 15 градусов. Если вы высадите помидоры в холодную землю, они или погибнут, или же будут постоянно болеть. Чаще всего эти условия появляются в парнике в начале мая, т.е. где-то с 1 по 15 мая. Если у вас отапливаемая теплица, то можно и раньше. При высадке рассады под укрытие из пленки – чуть позже, с 20 по 31 мая.

Вы планируете сразу же сажать помидоры в открытый грунт. Когда лучше всего это делать?

Примерная дата высадки – с 10 по 20 июня. Но помните, что это приблизительные цифры. Все зависит от региона, в котором вы живете, от погоды в этом году. Должна уже миновать угроза заморозков. Как понять, что рассада уже готова к высадке: У нее развитая корневая система. Стебель – толстый. Уже развиты 8-11 листочков, которые окрашены в темно-зеленый цвет. Уже появились бутоны первой цветочной кисти. Рассада для высадки должна обладать мощными корнями и десятком листочков

Народные приметы

Стоит ли доверять народным приметам? На этот вопрос невозможно дать точного ответа. Но знать о них не помешает. Иногда они могут быть хорошим ориентиром. Так, по приметам картошку положено сажать тогда, когда распускается береза. Это гораздо надежнее, чем просто полагаться на какую-то дату, т.к. растение выпускает листочки в определенный период, когда ему достаточно света, влаги, стоит нужная температура.

Если для березки условия благоприятные, то и картофелю будет комфортно. Посадку картофеля часто приурочивают к распусканию березовых почек.

В последнее время часто говорят о потеплении климата, что часто отражается и на погоде. В апреле уже может стоять сильная жара, и почва прогревается до нужной температуры. Стоит ли торопиться с посадками или же нужно подождать? Помогут определиться народные приметы, по которым можно узнать, когда можно сажать в землю различные культуры.

Палка. Возьмите заостренную палку и проведите ей по вскопанному участку. Если земля мажется – еще рано, если почва крошится, можно проводить весенние работы.

Комок земли. Выкопайте ямку на глубину 5-10 см, возьмите горсть земли, сожмите ее в кулаке и бросьте ее с метровой высоты. Если комок равномерно рассыпался, землю можно обрабатывать, если остался целым, и лишь немного изменился, то еще рано. Рассыпавшийся полностью ком земли говорит о том, что земля пересохла, вы запоздали.

Есть приметы, по которым сажают и помидоры. Так, если зацвели подснежники и пролески, можно сажать помидоры на рассаду. Когда по народным приметам можно пересаживать томаты? Когда зацвела рябина или калина.

Лунный календарь

Доверять или нет лунному календарю, каждый решает самостоятельно.

Семена овощей, для которых важна та часть, что находится над землей, сеют на растущей Луне, во второй ее фазе. Это время – 7 дней до полнолуния. Рассаду сажают после новолуния, т.е. при Луне в первой фазе. Когда наступает новолуние или же полнолуние, сажать растения не рекомендуется, как и за двенадцать часов до них и двенадцать часов после их наступления.

Источник: selomoe.ru