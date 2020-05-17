Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 11 по 20 мая

Подходящие дни для посадочных работ в саду и огороде в период с 11 по 20 мая 2020 года
11-12 мая: время для прополки, окучивания картофеля, полива. Можно также вносить различные удобрения растениям.
13-14 мая: в этот день нужно продолжать ухаживать за растениями, удобрять их, совершать прикорневой полив, культивировать почву.
17-18 мая: подходящий период для высаживания рассады овощных культур, тыквы и цветов. Можно также сажать бахчевые. В саду некоторым деревьям, возможно, придется поставить опоры.
19 мая: в этот день разрешается заниматься теми же действиями, что и накануне. Кроме этого, в саду необходимо провести работу с вредителями и болезнями.
20 мая: день склоняет к ремонту рабочего инструмента. Если он в порядке, то можно заняться посадкой картофеля и мелких корнеплодов.
Источник: rsute.ru
Огурцы
Томаты перец, огурцы, баклажаны
На этой неделе в Подмосковье холодно. К тому же убывающая луна. В вс 17 мая можно сажать. Я буду сажать помидоры, огурцы, саженцы слив, груш, яблонь.
Перец сладкий и горький
Я,буду высаживать перцы,баклажаны
Погода в Краматорске 13 мая 2020 года да
Ничего
Розсаду
Помидор
Томат
Десант.Первым сяду я после те кто со мной.
А Вы про растителный мир?А за чем Вам это,у Вас свой учится,или он у меня ворует?
Лук, укроп, листовки редьку
Петуньи в грунт
Петуньи, бархотки
Картофель
Рассаду перца и баклажан
Огурцы, кабачки, картофель
Баклажаны,лук.
Надо рассадить расаду черешкового сельдерея с грядки кучкой роразнь.Высадить рассаду тыквы.И И рассадить расаду броколи с грядки где загущено
Капусту
Расаду капусты
Рассаду помидор,капусты,перца
Тыкву пасаженую и кабачки проверю на компостных кучах.Что то огурцы сорт Хабар замоченые 2суток не всходят
Если будет тепло,то помидоры ,перцы и огурцы!
Рассаду томатов,перцев,огурцы потом.
Томаты
Горох,фасоль
Фасоль
Помидоры, кабачки, огурцы.