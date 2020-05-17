Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае — июне 2020 года

В мае уже достаточно тепло и семена можно сеять сразу в грунт под пленочное укрытие.
Самые подходящие дни для посадки огурцов — 2, 3, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 30, 31 мая.
Запрещенные для посевов и посадок дни: новолуние 21, 22, 23 мая и полнолуние 7 мая.
Благоприятные дни для посева семян в мае
Посев семян огурцов по Лунному календарю в июне 2020 года
Сажать огурцы в июне рекомендуется 1, 2, 3, 4, 12, 13, 17, 18, 23, 30 июня.
Неблагоприятное время для любых посадок: новолуние 20, 21, 22 июня и полнолуние 5 июня.
Источник: dachnyuchastok.ru
Семена
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