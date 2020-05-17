«Коронавирусным» бригадам платят деньги от Путина в Новосибирской области? 51 млн рублей выдали 4144 медикам, заявил минздрав

В Бердске сотрудники скоройпомощи, работающие с зараженными пациентами, жаловались, что выплаты составляют менее 700 рублей. В Искитиме и того меньше — 150-250 рублей. Следственный комитет начал проверку.

Минздрав региона организовал горячую линию по вопросам стимулирующих выплат медикам,заявил министр Хальзов

-В регионе проводится вся необходимая работа по борьбе с коронавирусной инфекцией, пациенты выздоравливают и выписываются. Одна из актуальных тем на сегодняшний день – поддержка наших медицинских работников, которые находятся на самом острие, на переднем рубеже борьбы с коронавирусом. Те выплаты, которые доведены до региона – вовремя и в полном объеме направлены в медицинские учреждения. Этой работе мы уделяем повышенное внимание, относимся со всей серьезностью и максимальной ответственностью, – заявил министр здравоохранения Новосибирскойобласти Константин Хальзов.

Для оперативного реагирования на поступающие жалобы, связанные со стимулирующими выплатами, минздрав организовал горячую линию: 238-63-00, 238-63-01, 238-63-02.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники отделения скорой помощи бердской ЦГБ жаловались на то, что их доплаты составляют менее 700 рублей. В Искитиме в редакцию звонили по поводу выплат в размере 15-250 рублей. После публикаций «Курьер. Среда. Бердск» на эту тему Следственный комитет начал проверку.

По официальным данным регионального минздрава, в настоящий момент 4 144 сотрудника уже получили выплаты. Общий объем выплат – 51 млн рублей. Сейчас готовится заявка на июнь по выплатам за май.

С 1 мая количество «коронавирусных» бригад увеличено до 22. Сотрудники таких бригад получают компенсационные выплаты на одну ставку с учетом всего отработанного времени. Врачи – в размере 50 тысяч рублей, фельдшеры – в размере 25 тысяч рублей без учета районного коэффициента. Если медики отработали больше, выплата пропорционально увеличивается. Если меньше, например, из-за отпуска или больничного, это также учитывается при расчете выплаты. Смена оплачивается полностью, независимо от количества выполненных выездов. Врачи «коронавирусных» бригад получили за апрель до 107 тысяч рублей, фельдшеры – до 47 тысяч рублей.

Бригадам инфекционного профиля, участвующим в оказании помощи пациентам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, надбавка начисляется в процентном отношении к среднемесячному доходу на территории региона. В Новосибирской области это 32 789 рублей. Уборщикам начисляется надбавка в размере 20% от этой суммы, в размере 40% – среднему медперсоналу, врачам – в размере 80%. Смены также оплачиваются полностью, независимо от количества выполненных выездов.

Остальные бригады, выполняющие неинфекционные вызовы, в случае работы с пациентом с коронавирусной инфекцией или пациентом из группы риска заражения получают надбавку за фактически отработанное время на этих вызовах.

Также на брифинге было отмечено, что все жалобы пациентов на качество оказания медицинских услуг проверяются специальной комиссией.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, сразу после того, как соответствующее поручение сделал президент Владимир Путин. Однако позже, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава государства был возмущен тем, что во многих регионах деньги не дошли до врачей.

справка

Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по региону реализует необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции нового типа. Усилен контроль в аэропорту Толмачево, проходят профилактические мероприятия на железнодорожном транспорте и в Новосибирском метрополитене. Определена схема маршрутизации больных, проведен инструктаж медработников, проверена готовность медицинских организаций.

С точки зрения бытовой профилактики, жителям Новосибирской области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку. Также, если ощущается недомогание после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, – рекомендовано незамедлительно обратиться в медицинскую организацию.