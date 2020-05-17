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Умерла хозяйка Тоби. Ищут хозяина прилично воспитанному беспородному псу под Бердском

11:00 17.05.2020 Фото: vk.com
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Временно 8-месячный кобель живет у соседки-инвалида в Агролесе. Но ему нужен постоянный дом. Собака неприхотливая, не доставит много хлопот, но на улице зимой, скорее всего, замерзнет.

Умерла хозяйка Тоби. Ищут хозяина прилично воспитанному беспородному псу под Бердском
Тоби ждет своего нового хозяина

Беспородной собаке жители Агролеса ищут хозяина.

— У Тоби умерла хозяйка. Сейчас он временно живет у соседки-инвалида, всего на неделю, в поселке Агролес, — написали в группу во «ВКонтакте» «Курьер. Среда. Бердск».

По словам неравнодушных людей, пес жил он в компании с большим псом и кошками. Большого удалось пристроить — забрали. А вот Тоби пока без хозяина.

-Он ест простую еду. Приучен к выгулу. Окрас белый с рыжими пятнами. Рост в холке около 40-45 см. Содержание возможно в квартире или доме, для улицы мало шерсти, — рассказали пользователи, предложив максимально распространить информацию о Тоби, чтоб «пристроить кобелька 8-ми месяцев».

Контактный телефон 8 953 882 43 92.

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От редакции

Готовы забрать псину?

Елена, 16 мая 2020 18:51
Если не найдутся хозяины, то можно здать в приют.
Olga, 17 мая 2020 01:09
Приют это жуткий стресс для собаки, которая жила в любви хозяйки. Плюс он переполнен и еле справляется с теми, кого люди бросили. Собаке, как и брошенному ребенку, нужен дом.
Анастасия, 17 мая 2020 02:29
Жаль, что живём далеко... Такой мальчик хороший...

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