Умерла хозяйка Тоби. Ищут хозяина прилично воспитанному беспородному псу под Бердском

Временно 8-месячный кобель живет у соседки-инвалида в Агролесе. Но ему нужен постоянный дом. Собака неприхотливая, не доставит много хлопот, но на улице зимой, скорее всего, замерзнет.

Тоби ждет своего нового хозяина

Беспородной собаке жители Агролеса ищут хозяина.

— У Тоби умерла хозяйка. Сейчас он временно живет у соседки-инвалида, всего на неделю, в поселке Агролес, — написали в группу во «ВКонтакте» «Курьер. Среда. Бердск».

По словам неравнодушных людей, пес жил он в компании с большим псом и кошками. Большого удалось пристроить — забрали. А вот Тоби пока без хозяина.

-Он ест простую еду. Приучен к выгулу. Окрас белый с рыжими пятнами. Рост в холке около 40-45 см. Содержание возможно в квартире или доме, для улицы мало шерсти, — рассказали пользователи, предложив максимально распространить информацию о Тоби, чтоб «пристроить кобелька 8-ми месяцев».

Контактный телефон 8 953 882 43 92.