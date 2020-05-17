Оштрафовали на 3,4 млн рублей нарушителей карантина и самоизоляции в Новосибирской области

Суд принудительно отправил на изоляцию 16 человек, 13- на обсервацию. Нарушителей масочного режима ловят в общественном трансспорте. 13 предприятий закрыли за нарушение санитарных требований. Составлено всего около 800 протоколов.

Масочный режим ввели в Новосибирской области. И Бердске

Правоохранительными органами, Роспотребнадзором и органами власти Новосибирской области за полтора месяца составлено и направлено в суд 1064 протокола по разным статьям КоАП, связанным с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже составила более 3,4 млн рублей.

Сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. В отношении 205 человек составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», из них уже 104 присуждены штрафы на сумму более 1,4 млн рублей. Судом рассмотрены и удовлетворены 16 заявлений Роспотребнадзора о принудительной изоляции в условиях обсерватора и 13 о госпитализации.

Также проводятся профилактические мероприятия с жителями и работниками предприятий, направленные на необходимость соблюдения установленных в регионе правил поведения (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.). На тех, кто грубо нарушает эти и другие требования, сотрудниками полиции и областных органов власти составлено около 800 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», общая сумма штрафов составила 525,5 тыс. рублей.

Продолжаются проверки соблюдения санитарного законодательства и иных требований при введении режима повышенной готовности. 13 мая представителями органов власти выявлены нарушения в транспортной компании «Азбука логистики». Здесь персонал не соблюдал масочный режим, у водителей междугородних перевозок не фиксировалась температура тела, отсутствовало помещение для самоизоляции. По данному факту возбуждено административное производство по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Представители Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области совместно с региональным минпромторгом вновь установили нарушения санитарного законодательства в продовольственной сети. Так, при проверке одного из супермаркетов «Лента» было выявлено отсутствие головного убора у сотрудника торгового зала. В результате проверки уполномоченными лицами возбуждено административное производство по статье 6.3 КоАП РФ. Отметим, что всего по этой статье на юридических лиц составлен и направлен в суд 61 административный протокол, из них по 40 уже присуждены штрафы на общую сумму свыше 1,4 млн рублей, вынесено 13 решений о приостановлении деятельности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», масочный режим действует и в Бердске. Люди без масок не должны появляться в общественных местах — транспорте и магазинах.