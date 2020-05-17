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Коронавирус подозревают у 103 человек в Бердске на 17 мая. Заражен 21 пациент

10:52 17.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки на воскресенье не выявили в Бердске. Четверых бердчан с COVID-19 выписали из больницы после выздоровления.

Коронавирус подозревают у 103 человек в Бердске на 17 мая. Заражен 21 пациент
Уже несколько дней в Бердске не регистрируют новых случаев коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Коронавирус подозревают у 103 человек в Бердске на 17 мая. Заражен 21 пациент

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По данным оперативного штаба, на 17 мая в Бердске под медицинским наблюдением находится 103 человека, из них 14 детей. По постановлению Роспотребнадзора — 66 бердчан, 35 обратились сами. Состояние здоровья у у вех, находящихся под наблюдением, удовлетворительное.

— На сегодняшний день новых пациентов с положительным COVID-19 в городе нет, — рассказали «Курьер. среда. Бердск» в оперативном штабе утром 17 мая.

Таким образом, в Бердске зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусной инфекцией. 4 пациента выздоровели и выписаны из больницы.

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