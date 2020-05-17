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Тройное ДТП попало на видео: столкнувшиеся ВАЗ и KIA отлетели на Ford на Бердском шоссе

10:28 17.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Водитель автомобиля KIA Rio долгое время пытался обогнать старенький ВАЗ. Когда у него появилась возможность это сделать, водитель Жигулей внезапно решил перестроиться.

Тройное ДТП попало на видео: столкнувшиеся ВАЗ и KIA отлетели на Ford на Бердском шоссе
Полиция выяснит обстоятельства ДТП, в котором пострадали 3 авто

Вечером 16 мая на Бердском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Видеозапись произошедшего опубликована в сообществе АСТ-54.

Водитель автомобиля KIA Rio долгое время пытался обогнать старенький ВАЗ. Когда у него появилась возможность это сделать, водитель Жигулей внезапно решил перестроиться.

Автомобили столкнулись, после чего отлетели на ехавший рядом Ford. О пострадавших не сообщается. Официальная информация от ГИБДД по данной аварии пока не поступала.

Видео АСТ-54

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От редакции

Почему ВАЗ не пропустил?

Аноним, 17 мая 2020 10:33
Из-за леворулек одни ДТП!!!!
Аноним, 17 мая 2020 10:35
НВР:
Такое впечатление, что жигили намеренно таранили кию.
Похоже они закусились раньше.
Гость, 17 мая 2020 11:25
Упёртый тазовод! Из серии: не дам себя обогнать, даже ценой своей жЫзни! ЖЫзнь подлечит.

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