Тройное ДТП попало на видео: столкнувшиеся ВАЗ и KIA отлетели на Ford на Бердском шоссе

Вечером 16 мая на Бердском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Видеозапись произошедшего опубликована в сообществе АСТ-54.
Водитель автомобиля KIA Rio долгое время пытался обогнать старенький ВАЗ. Когда у него появилась возможность это сделать, водитель Жигулей внезапно решил перестроиться.
Автомобили столкнулись, после чего отлетели на ехавший рядом Ford. О пострадавших не сообщается. Официальная информация от ГИБДД по данной аварии пока не поступала.
Видео АСТ-54
Такое впечатление, что жигили намеренно таранили кию.
Похоже они закусились раньше.