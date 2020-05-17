Тройное ДТП попало на видео: столкнувшиеся ВАЗ и KIA отлетели на Ford на Бердском шоссе

Водитель автомобиля KIA Rio долгое время пытался обогнать старенький ВАЗ. Когда у него появилась возможность это сделать, водитель Жигулей внезапно решил перестроиться.

Полиция выяснит обстоятельства ДТП, в котором пострадали 3 авто

Вечером 16 мая на Бердском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Видеозапись произошедшего опубликована в сообществе АСТ-54.

Водитель автомобиля KIA Rio долгое время пытался обогнать старенький ВАЗ. Когда у него появилась возможность это сделать, водитель Жигулей внезапно решил перестроиться.

Автомобили столкнулись, после чего отлетели на ехавший рядом Ford. О пострадавших не сообщается. Официальная информация от ГИБДД по данной аварии пока не поступала.

Видео АСТ-54