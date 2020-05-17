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Откуда у России уникальное оружие, объяснил Путин

11:16 17.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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«У нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира», если бы не наука и инженерные кадры.

Откуда у России уникальное оружие, объяснил Путин
Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира.

«Это факт, абсолютно уже очевидный — у нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира. Как мы это могли сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров», — сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», анонс которой опубликован в субботу.

Президент отметил, что это было бы абсолютно невозможно, «но мы это сделали».

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У РФ самое мощное вооружение?

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