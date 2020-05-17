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Где выявили зараженных COVID-19 в Новосибирской области на 17 мая?

09:59 17.05.2020 Фото: pexels
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В 5 городах и 19 районах региона охвачены пандемией коронавируса. По последним данным, в области зарегистрировано 1511 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. В том числе в Бердске.

Где выявили зараженных COVID 19 в Новосибирской области на 17 мая?
24 территории Новосибирской области охвачены коронавирусом на утро 17 мая
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Где выявили зараженных COVID 19 в Новосибирской области на 17 мая?

Заразились COVID-19 еще 70 человек за сутки на утро 17 мая в Новосибирской области. Всего 1581 подтвержденный случай COVID-19 в регионеНашли антитело для полной блокировки коронавируса, заявили ученые СШАЕщё 1188 новостей

По данным оперативного штаба, диагноз COVID-19 к утру 17 мая подтвердился у 1511 человек, 96 из них — это дети. Всего в больницах Новосибирска находятся 1334 взрослых пациента и 64 ребенка с подозрением на коранавирус, включая тех, у кого болезнь подтверждена. Скончались 20 пациентов.

Новых районов с зараженными на карте не прибавилось. Вот какие города затронул коронавирус: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Кроме того, заболевшие есть в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.

Для предотвращения распространения коронавируса в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Также власти продлили и масочный режим, поэтому в транспорте и общественных местах должны находиться в масках. Эти требования распространяются и на Бердск, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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