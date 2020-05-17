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Голосовать за поправки в Конституцию 24 июня предложил россиянам ЦИК

10:18 17.05.2020 Фото: Википедии
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Новую дату голосования определит Путин. Но российская избирательная система находится в состоянии готовности. 22 апреля всенародное голосование отменили из-за коронавируса.

Голосовать за поправки в Конституцию 24 июня предложил россиянам ЦИК
В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию

Новую дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент России Владимир Путин, избирательная система находится в состоянии готовности, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Как сообщил председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты (ОП) Москвы Алексей Венедиктов, в качестве предполагаемой новой даты голосования называется 24 июня.

ЦИК готов был провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России Владимир Путин. И избирательная система РФ находится в состоянии готовности.

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От редакции

Пойдете голосовать за поправки?

Аноним, 17 мая 2020 10:52
Обязательно! Не выходя из-за компа - это очень удобно.
Только непонятно, как сохранится тайность голосования, если любого, проголосовавшего, как ЗА, так и ПРОТИВ, можно вычислить по IP?
Или теперь весь мир сможет проголосовать с помощью встроенных в браузеры инкоглито, а результаты можно будет почистить и опубликовать потом только нужные власти?
Не 146%, а 546% !!!
Аноним, 17 мая 2020 11:35
А как ваш пароль от почты хранится или пин код от банковской карты?
21 век, пора уже бы знать о технологиях хоть немного
Аноним, 17 мая 2020 11:45
Торопятся то как!!!! Эпидемия в разгаре, а тут голосоаание.
Бывалый, 17 мая 2020 12:01
Мозги людям выплатами под затерли, теперь можно голосовать.

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