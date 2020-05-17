Голосовать за поправки в Конституцию 24 июня предложил россиянам ЦИК

Новую дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент России Владимир Путин, избирательная система находится в состоянии готовности, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Как сообщил председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты (ОП) Москвы Алексей Венедиктов, в качестве предполагаемой новой даты голосования называется 24 июня.
ЦИК готов был провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России Владимир Путин. И избирательная система РФ находится в состоянии готовности.
Только непонятно, как сохранится тайность голосования, если любого, проголосовавшего, как ЗА, так и ПРОТИВ, можно вычислить по IP?
Или теперь весь мир сможет проголосовать с помощью встроенных в браузеры инкоглито, а результаты можно будет почистить и опубликовать потом только нужные власти?
Не 146%, а 546% !!!
21 век, пора уже бы знать о технологиях хоть немного