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Когда полетим к морю? Уже в июле Минтранс хочет возобновить авиасообщение с другими странами

10:38 17.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Глава Минтринса Дитрих: «Если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы хотелось очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у теплого моря, набраться витамина Д, который убивает вирусы».

Когда полетим к морю? Уже в июле Минтранс хочет возобновить авиасообщение с другими странами
Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных — с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

«С точки зрения настроения людей, которое мы сейчас наблюдаем, мы видим, что люди в долгой самоизоляции и очень устали. В этой ситуации многие из них очень хотят двигаться, и мы должны предоставить им наши безопасные перевозки. Для начала — в июне по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны», — сказал министр в ходе выездной проверки работы столичных железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов в субботу.

«Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы конечно хотелось очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у теплого моря, набраться витамина Д, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы», — заявил Дитрих, добавив, что «такие решения могут состояться в июле».

«Но в первую очередь они будут зависеть от того, какая обстановка будет в тех странах, куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира. И насколько нам в этом смысле разрешат наши санитарно-эпидемиологические власти и какие решения примет правительство и оперативный штаб», — заключил он.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. Ограничений на перелеты между регионами не вводилось, но из-за падения спроса пассажиров в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы.

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Аноним, 17 мая 2020 11:21
"... глава Минтранса РФ Евгений Дитрих..."
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