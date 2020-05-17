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Погиб водитель перевернувшегося в кювет Nissan Cube в Новосибирской области. Пьяной пассажирке хоть бы что

11:09 17.05.2020 Фото: ГИБДД по НСО
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Смертельное ДТП произошло на сельской дороге в Колыванском районе. Водителя увезли на «корой», но он вскоре умер в больнице.

Погиб водитель перевернувшегося в кювет Nissan Cube в Новосибирской области. Пьяной пассажирке хоть бы что
«Ниссан» достали из кювета. ГИБДД разбирается в смертельном ДТП

В Колыванском районе произошло смертельное ДТП. Об этом вечером в субботу сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

В результате опрокидывания автомобиля погиб водитель.

На автодороге К-12 — с.Вьюны около 20 часов 30 минут 16 мая произошло опрокидывание автомобиля. 43-летний водитель, управляя автомобилем Ниссан Куб, двигался со стороны с. Пристань Почта в направлении с. Вьюны, и на 21-м км автодороги не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание автомобиля в кювет.

В результате ДТП водитель скончался в медицинском учреждении в 22 часа 20 минут, а 43-летняя пассажирка травм, предварительно, не получила, находилась в состоянии опьянения. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Погиб водитель перевернувшегося в кювет Nissan Cube в Новосибирской области. Пьяной пассажирке хоть бы что

На месте смертельного ДТП

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