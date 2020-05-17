Сбил 10-летнюю девочку и сбежал пьяный водитель в СНТ «Прибой» под Новосибирском

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с травмами. Скрывшегося с места ДТП полицейские разыскали.

Нетрезвый водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии под Новосибирском

Водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места ДТП под Новосибирском. Ребенка отвезли в больницу с травмами, сообщили в ГИБДД Новосибирска.

Авария произошла вчера вечером, 16 мая, в СНТ «Прибой». Около 17.00 нетрезвый водитель 1974 года рождения ехал по улице Береговой в сторону Царской со стороны улицы Гаражная СНТ «Маяк». Напротив дома №229 он наехал на девочку — она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

С места ДТП водитель скрылся, впоследствии его нашли. Пострадавшую 2009 года рождения доставили в медицинское учреждение с ушибами и ссадинами мягких тканей правой стопы. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.