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Нашли антитело для полной блокировки коронавируса, заявили ученые США

12:01 17.05.2020 Фото: pexels.com
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По словам основателя компании Sorrento Therapeutics Генри Джи, открытие говорит практически о наличии готового лекарства, которое «точно работает».

Нашли антитело для полной блокировки коронавируса, заявили ученые США
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Нашли антитело для полной блокировки коронавируса, заявили ученые США

Заразились COVID-19 еще 70 человек за сутки на утро 17 мая в Новосибирской области. Всего 1581 подтвержденный случай COVID-19 в регионеНашли антитело для полной блокировки коронавируса, заявили ученые СШАЕщё 1188 новостей

Найдено антитело, способное полностью блокировать коронавирус. Об этом заявили ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics.

Специалисты компании исследовали миллиард антител, среди которых были сотни, способные влиять на коронавирус. В результате было обнаружено антитело STI-1499, которое оказалось способно полностью, на сто процентов защитить клетки человека от воздействия коронавируса SARS-CoV-2.

STI-1499 удалось полностью нейтрализовать инфекционные свойства коронавируса, при этом содержание антитела было весьма невелико. Таким образом, STI-1499 становится первым претендентом на дальнейшие исследования.

Действие антитела заключается в том, что оно как бы обволакивает вирус и в течение четырех суток выводит его из организма человека.

По словам основателя компании Sorrento Therapeutics Генри Джи, открытие говорит практически о наличии готового лекарства, которое «точно работает».

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