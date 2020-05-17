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Заразились COVID-19 еще 70 человек за сутки на утро 17 мая в Новосибирской области. Всего 1581 подтвержденный случай COVID-19 в регионе

12:10 17.05.2020 Фото: pexels
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Выздоровели за сутки 28 пациентов в регионе. Под медицинским наблюдением находятся 2032 человека, 14287 – сняты с наблюдения. Всего в Новосибирской области провели 73 722 теста на коронавирус.

Заразились COVID 19 еще 70 человек за сутки на утро 17 мая в Новосибирской области. Всего 1581 подтвержденный случай COVID 19 в регионе
28 пациентов с коронавирусом выздоровели в Новосибирской области за сутки на 17 мая
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились COVID 19 еще 70 человек за сутки на утро 17 мая в Новосибирской области. Всего 1581 подтвержденный случай COVID 19 в регионе

Заразились COVID-19 еще 70 человек за сутки на утро 17 мая в Новосибирской области. Всего 1581 подтвержденный случай COVID-19 в регионеНашли антитело для полной блокировки коронавируса, заявили ученые СШАЕщё 1188 новостей

По данным оперативного штаба, на 11 утра 17 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 70 человек. Выписаны по выздоровлению 28 пациентов.

Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в регионе — 1581, из них 100 детей. 638 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находятся 56 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализировано 67 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1421.

7 человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека находятся в Черепановской ЦРБ, 2 – в Сузунской, 1 пациент – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области провели 73 722 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2032 человека, 14287 – сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки зафиксировано 536 обращений, 28 человек госпитализированы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние сутки на воскресенье в Бердске не зарегистрировано новых случаев заражения. В Бердске выявлен 21 заболевший. Четверых пациентов выписали.

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