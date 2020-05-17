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Уволил директора Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука мэр Бердска

12:32 17.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Воспанчук, выполнив задачи по выводу КБУ из кризиса, написал заявление об уходе по собственному желанию. Он вернется в Новосибирск и займется бизнесом.

Уволил директора Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука мэр Бердска
Директор КБУ Владимир Воспанчук

Директор бердского Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук написал заявление об увольнении по собственному желанию. Мэр Бердска Евгений Шестернин подписал его. Но, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сам Воспанчук, он дорабатывает в должности до 6 июня.

По словам Владимира Викторовича, он возвращается в Новосибирск, где начнет заниматься своим бизнесом.

— Это мое решение. Задачи, которые передо мной стояли, я выполнил. У меня есть свой бизнес, который оставлен без внимания. У меня свои планы на жизнь, — заявил Владимир Воспанчук, который чуть более 2 лет возглавлял муниципальный КБУ, отметив, что из Бердска он уходит. — Мы договорились с главой, что я заканчиваю гидравлические испытания сетей и ухожу.

Кто займет кресло директора КБУ, ему неизвестно, но команда, которая пришла вместе с Воспанчуком, по его словам остается.

Владимир Воспанчук пришел работать в КБУ Бердска 2 апреля 2018 года. До этого он возглавлял новосибирскую УК «ДВК». Он заявил «Курьер. Среда. Бердск», что к настоящему времени ситуация на главном ресурсоснабжающем предприятии Бердска стабильная:

-Стабильная ситуация, работающий коллектив. Я уверен, что сейчас все готово к дальнейшему развитию. Есть, конечно, события, связанные с объективными обстоятельствами, например, неплатежи населения. но это временные трудности, не искусственно созданные. Такая ситуация по стране в целом, — пояснил директор Комбината бытовых услуг.

Он напомнил, что удалось разблокировать счета предприятия, которые были заморожены с 2013 года. Появился абонентский отдел, позволяющий делать самостоятельно начисления и принимать деньги. Нет зависимости в этом от стороннего предприятия. Появилась в КБУ техника.

-Проводит оперативные ремонты. Заметьте, зима прошла, а у нас не было «громких» аварий. Научились оперативно их ликвидировать. Я считаю,что то пианино, которое должно играть, оно уже играет. Все удачно складывается, получилось. Вы не поверите, компьютеры появились на предприятии. Их не было, — перечислил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Викторович.

Напомним, что Владимир Воспанчук появился в Бердске после того, как его предшественника Александра Кожина арестовали по подозрению в мошенничестве с водой на 170 млн рублей. Воспанчук стал седьмым директором КБУза последние 11 лет.

справка

Штатная численность МУП КБУ — 550 человек, 130 – офисные работники, остальные – обслуживающий персонал.

КБУ платит более 120 млн рублей налогов в год.

Зарплата директора КБУ Бердска в 2019 году составила около 145 тыс. рублей в месяц, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Чуть меньше — от 120 тыс.рублей получают другие топ-менеджеры КБУ.

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