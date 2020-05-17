17.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Скончался от коронавируса бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов

14:22 17.05.2020 Фото: СФ
1 0

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» выразило соболезнования. Умерший был доктором физико-математических наук, профессором.

Скончался от коронавируса бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов
Виктор Шудегов был председателем комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии

Бывший председатель комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов умер в Удмуртии от коронавируса, сообщили в субботу на сайте регионального отделения партии «Справедливая Россия».

«16 мая ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Удмуртской Республике, бывший сенатор от Удмуртской Республики, депутат Госдумы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Региональное отделение выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Евграфовича», — сказано в сообщении.

По данным сайта «Справедливой России», Шудегов в начале 2000-х занимал пост председателя Госкомитета Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию. С 17 апреля 2001 года был представителем правительства региона в Совете Федерации. С 2002 по 2007 годы — председатель комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, член комиссии Совета Федерации по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Коронавирус не щадит никого?

Аноним, 17 мая 2020 14:42
НВР:Похоже, что болезни и эпидемии естественные и неизбежные следствия неправильных поступков отдельных людей или целых народов.Да, коронавирус не щадит никого, кто нке соблюдает правило карантина.А так как общественные люди вынуждены выполнять работу на виду, то из-за и могут пострадать.И сегодня люди пожинают то, что сеяли, физически страдая из-за своего неправильного образа жизни или действий других.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРозыск: 13-летнего Дениса Дубровина ищут сутки под Искитимом. Помогите найти ребенка
18:11 17-05-2020
Розыск: 13-летнего Дениса Дубровина ищут сутки под Искитимом. Помогите найти ребенка
БердскПока не получивший гражданство США оппозиционер Егор Савин хочет дать денег нуждающимся в COVID-19 жителям Бердска
17:19 17-05-2020
Пока не получивший гражданство США оппозиционер Егор Савин хочет дать денег нуждающимся в COVID-19 жителям Бердска
БердскПопали на видео стрижи, прилетевшие 17 мая из Мадагаскара на побережье Обского моря в Бердске
17:17 17-05-2020
Попали на видео стрижи, прилетевшие 17 мая из Мадагаскара на побережье Обского моря в Бердске
Роднина "дура законченная": разгорается скандал между экс-фигуристкой и ее тренером Тарасовой 2
16:54 17-05-2020
Роднина
БердскФото дня: Все, народ повалил на пляж: с детьми, собаками загорают, купаются и жарят шашлыки жители Бердска
16:49 17-05-2020
Фото дня: Все, народ повалил на пляж: с детьми, собаками загорают, купаются и жарят шашлыки жители Бердска
14-летняя беременная школьница рассказала, как ее насиловал 16-летний подросток
16:28 17-05-2020
14-летняя беременная школьница рассказала, как ее насиловал 16-летний подросток
Село закрыли на карантин из-за лошади под Омском
16:19 17-05-2020
Село закрыли на карантин из-за лошади под Омском
Вертолетные деньги можно раздать россиянам просто так без страха обвала рубля, заявил депутат Госдумы 1
16:09 17-05-2020
Вертолетные деньги можно раздать россиянам просто так без страха обвала рубля, заявил депутат Госдумы
Милота: Лосята, козлята и северный олень родились в новосибирском зоопарке. Полюбуйся на фото
16:00 17-05-2020
Милота: Лосята, козлята и северный олень родились в новосибирском зоопарке. Полюбуйся на фото
БердскАномальная жара сохранится до 20 мая в Новосибирской области и Бердске. А где в Сибири выпадет снег?
15:48 17-05-2020
Аномальная жара сохранится до 20 мая в Новосибирской области и Бердске. А где в Сибири выпадет снег?