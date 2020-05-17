Скончался от коронавируса бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов

Виктор Шудегов был председателем комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии

Бывший председатель комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов умер в Удмуртии от коронавируса, сообщили в субботу на сайте регионального отделения партии «Справедливая Россия».

«16 мая ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Удмуртской Республике, бывший сенатор от Удмуртской Республики, депутат Госдумы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Региональное отделение выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Евграфовича», — сказано в сообщении.

По данным сайта «Справедливой России», Шудегов в начале 2000-х занимал пост председателя Госкомитета Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию. С 17 апреля 2001 года был представителем правительства региона в Совете Федерации. С 2002 по 2007 годы — председатель комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, член комиссии Совета Федерации по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.