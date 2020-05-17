Дачные электрички запускают через Бердск и Искитим. Вернули отмененные ранее пригородные поезда

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С 18 мая в Новосибирской области начнутся перевозки пассажиров по дачным автобусным маршрутам и откроется пассажирская навигация, сообщает региональный минтранс.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что открытие дачных автобусных маршрутов и навигации в этом году состоялось позже в связи с эпидемиологической ситуацией.

Кроме этого, минтранс региона согласовал восстановление ранее отмененных маршрутов и назначение дополнительных летних маршрутов пригородных поездов, включенных в согласованные объемы вагонокилометровой работы АО «Экспресс-пригород» на 2020 год:

с 16.05.2020г.

– №6657/6658 «Новосибирск – Искитим» ежедневно;

с 17.05.2020г.

– №6631 «Новосибирск – Искитим» ежедневно;

с 18.05.2020г.



– №6617/6640 «Новосибирск – Бердск» ежедневно, кроме субботы и воскресенья;– №6630 «Искитим – Новосибирск» ежедневно;– №6610 «Искитим – Новосибирск» ежедневно;– №6626 «Искитим – Новосибирск» ежедневно;

с 01.06.2020г.



– №6642 «Бердск – Новосибирск» ежедневно, кроме субботы и воскресенья;

Время отправления с определенной станции можно узнать на сайте АО «Экспресс-пригород».

В региональном минтрансе также напоминают, что в соответствии с действующим региональным и федеральным законодательством на территории Новосибирской области действует режим повышенной готовности, в связи с чем необходимо обязательное применение средств индивидуальной защиты (масок) для нахождения на объектах транспортной инфраструктуры: автовокзалах, ЖД-вокзалах, а также в подвижном составе всех видов транспорта общего пользования до окончания совершения поездки. Перевозчики в праве отказать в предоставлении транспортной услуги пассажиру, не имеющему индивидуального средства защиты.

Для справки:

По вопросам организации пассажирских перевозок по пригородным и внутриобластным маршрутам жители Новосибирской области могут обратиться по телефону горячей линии управления организации пассажирских перевозок регионального минтранса: 8 (383) 238-66-00.