Заболели COVID-19 свыше 4,7 млн человек в мире на 17 мая. Прирост за сутки почти 92 тыс. случаев

Умерло во всех странах 313 073 человек. На первом месте по числу заболевших — Американский регион. Здесь выявлено более 2 млн заболевших на 17 мая. За сутки здесь погибло от коронавируса около 3000 пациентов.

Умирают от коронавируса каждый день тысячами во всем мире

В мире по состоянию на 17.05.2020 зарегистрировано 4 716 384 подтверждённых случая (прирост за сутки 91 992 случая; 1,99%), 313 073 летальных исхода (прирост за сутки 4575; 1,48 . Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в воскресенье.

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (2 086 932 и 49 582 соответственно), где также отмечается максимальный прирост летальных исходов за сутки (2 993).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 16.05.2020 досмотрено 5 336 073 человека, за этот период выявлено 606 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 1013799 человек, по состоянию на 16.05.2020 под контролем остаются 262 666 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 521 обсерватор на 48 794 места, из них развернуто 305 обсерваторов на 33 719 мест, где размещено 15 585 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 16.05.2020 проведено 6 916 088 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.