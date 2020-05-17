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Маскировать танки под сугробы научились в России

14:48 17.05.2020 Фото: Минобороны
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К серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом готовы разработчики, уже выпущена опытная партия. Снижает дальность обнаружения военной техники в 3-4 раза.

Маскировать танки под сугробы научились в России
В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы

Холдинг «Росэлектроника» разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза, сообщили в пресс-службе этой компании, входящей в «Ростех».

«В данный момент предприятие-разработчик — ЦКБ РМ (входит в Росэлектронику) — готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия», — рассказали в холдинге.

Дальность обнаружения замаскированной военной техники радиолокационными станциями разведки, а также РЛС управления оружием тактической авиации и ударных вертолетов противника снижается в 3,5—4 раза.

Материал, как отметили в «Росэлектронике», долговечен, стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур.
Кроме того, он имеет коэффициент отражения 0,5% — то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%, отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.

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