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Выявили 9709 новых случаев коронавируса за сутки на 17 мая в России

15:07 17.05.2020 Фото: pexels.com
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Таким образом, общее число случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 281 752. У 42,4% заболевших болезнь протекает без клинических проявлений.

Выявили 9709 новых случаев коронавируса за сутки на 17 мая в России
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло почти на 10 тыс.
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выявили 9709 новых случаев коронавируса за сутки на 17 мая в России

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В России за прошедшие сутки выявлено 9709 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, у 42,4% заболевших болезнь протекает без клинических проявлений.

«За последние сутки в России выявлено 9709 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 281 752.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 11 утра 17 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 70 человек. Выписаны по выздоровлению 28 пациентов. Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в регионе — 1581, из них 100 детей. 638 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.

В Бердске коронавирус обнаружили у 21 человека. За последние сутки на 17 мая новых зараженных нет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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