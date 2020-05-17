Выявили 9709 новых случаев коронавируса за сутки на 17 мая в России

Таким образом, общее число случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 281 752. У 42,4% заболевших болезнь протекает без клинических проявлений.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло почти на 10 тыс.

В России за прошедшие сутки выявлено 9709 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, у 42,4% заболевших болезнь протекает без клинических проявлений.

«За последние сутки в России выявлено 9709 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 281 752.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 11 утра 17 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 70 человек. Выписаны по выздоровлению 28 пациентов. Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в регионе — 1581, из них 100 детей. 638 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.

В Бердске коронавирус обнаружили у 21 человека. За последние сутки на 17 мая новых зараженных нет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».