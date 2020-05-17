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Статистика COVID-19: умерли 94 пациента за сутки на 17 мая в России. Всего жертвами коронавируса стал 2631 россиянин

15:21 17.05.2020 Фото: pexels.com
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Наибольший прирост зараженных в Москве — 3 855 человек. В Новосибирской области — 70. За сутки в России полностью выздоровели 4207 человек. В Новосибирске — 28 пациентов выписаны из стационаров.

Статистика COVID 19: умерли 94 пациента за сутки на 17 мая в России. Всего жертвами коронавируса стал 2631 россиянин
Всего жертвами коронавируса стал 2631 россиянин на 17 мая
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Статистика COVID 19: умерли 94 пациента за сутки на 17 мая в России. Всего жертвами коронавируса стал 2631 россиянин

Пока не получивший гражданство США оппозиционер Егор Савин хочет дать денег нуждающимся в COVID-19 жителям БердскаСтатистика COVID-19: умерли 94 пациента за сутки на 17 мая в России. Всего жертвами коронавируса стал 2631 россиянинЕщё 1193 новостей

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки на 17 мая в России выявлено 9 709 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 4 207 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 855 человек), Московской области (907), Санкт-Петербурге (451), Нижегородской области (281) и Свердловской области (160).

Всего на день 17 мая в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2 631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 4 733 345 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 313 384 летальных исхода, выздоровели 1 817 884 человек.

В США количество зараженных составляет 1 507 773 человека — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Россия и Испания (276 505).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (90 113), Великобритании (34 466) и Италии (31 763).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области за последние сутки выявили 70 новых заболевших, 28 человек выписали. Умерло всего в регионе 20 пациентов. В Бердске к 17 мая погибших нет, 21 зараженный.

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