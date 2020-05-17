Покончил жизнь самоубийством в бане уволенный железнодорожник в Саратовской области

32-летний мужчина уединился с отцом в бане и за рюмкой долго «говорил за жизнь». Отец на какое-то время вышел, а когда вернулся, то обнаружил сына мертвым. СК не нашел состава преступления.

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту суицида

В Вольске Саратовской области завершена доследственная проверка по факту гибели Владимира 1988 года рождения.

Мужчина проживал с женой и ребенком в поселке Сенном. После увольнения с железной дороги он год не мог найти новую работу.

13 мая он отправился в гости к родителям на улицу Пролетарскую, уединился с отцом в бане и за рюмкой долго «говорил за жизнь». Отец на какое-то время вышел из бани, а когда вернулся, то обнаружил сына мертвым. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть гражданина.

«Безработный совершил самоубийство. Предположительно, мужчина свел счеты с жизнью из-за того, что год не мог трудоустроиться», — рассказал порталу «Вольск.ру» информированный источник.

Предсмертной записки погибший не оставил. Следственный отдел по городу Вольску по факту его смерти вынес отказной материал в связи с отсутствием состава преступления.