17.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Покончил жизнь самоубийством в бане уволенный железнодорожник в Саратовской области

15:40 17.05.2020 Фото: СКР
0

32-летний мужчина уединился с отцом в бане и за рюмкой долго «говорил за жизнь». Отец на какое-то время вышел, а когда вернулся, то обнаружил сына мертвым. СК не нашел состава преступления.

Покончил жизнь самоубийством в бане уволенный железнодорожник в Саратовской области
Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту суицида

В Вольске Саратовской области завершена доследственная проверка по факту гибели Владимира 1988 года рождения.

Мужчина проживал с женой и ребенком в поселке Сенном. После увольнения с железной дороги он год не мог найти новую работу.

13 мая он отправился в гости к родителям на улицу Пролетарскую, уединился с отцом в бане и за рюмкой долго «говорил за жизнь». Отец на какое-то время вышел из бани, а когда вернулся, то обнаружил сына мертвым. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть гражданина.

«Безработный совершил самоубийство. Предположительно, мужчина свел счеты с жизнью из-за того, что год не мог трудоустроиться», — рассказал порталу «Вольск.ру» информированный источник.

Предсмертной записки погибший не оставил. Следственный отдел по городу Вольску по факту его смерти вынес отказной материал в связи с отсутствием состава преступления.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Самоизоляция довела?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРозыск: 13-летнего Дениса Дубровина ищут сутки под Искитимом. Помогите найти ребенка
18:11 17-05-2020
Розыск: 13-летнего Дениса Дубровина ищут сутки под Искитимом. Помогите найти ребенка
БердскПока не получивший гражданство США оппозиционер Егор Савин хочет дать денег нуждающимся в COVID-19 жителям Бердска
17:19 17-05-2020
Пока не получивший гражданство США оппозиционер Егор Савин хочет дать денег нуждающимся в COVID-19 жителям Бердска
БердскПопали на видео стрижи, прилетевшие 17 мая из Мадагаскара на побережье Обского моря в Бердске
17:17 17-05-2020
Попали на видео стрижи, прилетевшие 17 мая из Мадагаскара на побережье Обского моря в Бердске
Роднина "дура законченная": разгорается скандал между экс-фигуристкой и ее тренером Тарасовой 2
16:54 17-05-2020
Роднина
БердскФото дня: Все, народ повалил на пляж: с детьми, собаками загорают, купаются и жарят шашлыки жители Бердска
16:49 17-05-2020
Фото дня: Все, народ повалил на пляж: с детьми, собаками загорают, купаются и жарят шашлыки жители Бердска
14-летняя беременная школьница рассказала, как ее насиловал 16-летний подросток
16:28 17-05-2020
14-летняя беременная школьница рассказала, как ее насиловал 16-летний подросток
Село закрыли на карантин из-за лошади под Омском
16:19 17-05-2020
Село закрыли на карантин из-за лошади под Омском
Вертолетные деньги можно раздать россиянам просто так без страха обвала рубля, заявил депутат Госдумы 1
16:09 17-05-2020
Вертолетные деньги можно раздать россиянам просто так без страха обвала рубля, заявил депутат Госдумы
Милота: Лосята, козлята и северный олень родились в новосибирском зоопарке. Полюбуйся на фото
16:00 17-05-2020
Милота: Лосята, козлята и северный олень родились в новосибирском зоопарке. Полюбуйся на фото
БердскАномальная жара сохранится до 20 мая в Новосибирской области и Бердске. А где в Сибири выпадет снег?
15:48 17-05-2020
Аномальная жара сохранится до 20 мая в Новосибирской области и Бердске. А где в Сибири выпадет снег?