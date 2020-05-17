Аномальная жара сохранится до 20 мая в Новосибирской области и Бердске. А где в Сибири выпадет снег?

Перемещение циклона по северной траектории будет способствовать тому, что в период по 20 мая в Новосибирской области, Алтайском крае, Республике Алтай погода будет аномально жаркой со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7° и более.

Возможны температурные рекорды

О майских сюрпризах сибирской погоды рассказали накануне в гидрометцентре.

В Хакасии сильный ветер привел к разрушениям: сорваны крыши зданий и повалены деревья. В столице Республики четыре раза отключалась электроэнергия. Сломанные ветви нависали на проводах, падали на проезжую часть и тротуары, обрывали водосточные трубы, отмечались повреждения антенн и дорожных знаков. Штормовой ветер принес неприятности и некоторым автовладельцам…

Тем временем циклон отходит на Забайкалье, а в Хакасии будет еще порывистый ветер 15-20 м/с, небольшие, в горах умеренные дожди, грозы. 17 мая дожди небольшие, ветер не сильный, но грозы еще возможны. Южный ветер принесет потепление до 24…29°. И окончательно улучшиться погода только к понедельнику, температура еще немного повысится, до 25…30°.

Жаркая погода устанавливается в южных и центральных районах Красноярского края. В начале следующей недели, 18 мая погода будет без существенных осадков.

Прохождение циклона по северу Сибири с запада на восток скажется на погоде, прежде всего, северных регионов. 16 мая в Ямало-Ненецком а.о. дождь (ночью на юго-востоке сильный), ветер 17-22 м/с. На юге Таймыра ветер 17-22 м/с. На севере Туруханского муниципального района Красноярского края сильный дождь, ветер 15-20 м/с.

Но и на юге в связи с перепадами атмосферного давления в Алтайском крае ночью ветер до 23 м/с. В Томской области пройдет сильный дождь с грозой и ветром до 20 м/с.

Уходящий с территории Сибири циклон принесет на юг Забайкальского края сильный дождь, ветер будет достигать 19-24 м/с. В Бурятии в северной половине сильные осадки (дождь, мокрый снег), ветер 15-20 м/с, в южной половине ветер до 24 м/с.

Перемещение циклона по северной траектории будет способствовать тому, что в период с 16 по 20 мая в Новосибирской области, Алтайском крае, Республике Алтай погода будет аномально жаркой со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7° и более (температура 30° и выше).



Возможны температурные рекорды.

А на Урале и в ближайших к нему областях Сибири западный циклон поддержит температуру свойственную маю и чуть выше обычной, днем там от 13 до 20°.