Милота: Лосята, козлята и северный олень родились в новосибирском зоопарке. Полюбуйся на фото

Лоси в Новосибирском зоопарке регулярно приносят потомство. Со временем начнет действовать программа по выпуску лосей в природу. Пробные шаги уже были сделаны, и они оказались вполне успешны.

У северных оленей родился детеныш

У сектора копытных Новосибирского зоопарка много новостей! В группе лосей прибавление – самка принесла двух лосят. Мама почти всё время с ними в укрытии, но иногда они выходят на недолгие прогулки. Отца семейства не стали переводить в отдельный вольер, он вполне лоялен к малышам. Лоси в Новосибирском зоопарке регулярно приносят потомство. И мы рассчитываем, что со временем начнет действовать программа по выпуску лосей в природу. Пробные шаги уже были сделаны, и они оказались вполне успешны.

В начале мая мы уже показывали вам малышей камерунских коз. Совсем недавно еще одна самка принесла потомство. В общей сложности у нас сейчас девять камерунских козлят. Они любопытны и игривы. Наблюдение за ними гарантированно поднимает настроение.

Родился детеныш и у северных оленей. С первого дня жизни он следует за мамой, старается не отставать от нее ни на шаг. Северные олени имеют целый ряд отличий от других представителей семейства оленевых. И они особенно заметны в период воспитания потомства. У самок этого вида есть рога (у других оленей самки безрогие), они их сбрасывают вскоре после рождения детеныша. Малыши данного вида в отличие от других оленят не пятнистые. Их нежный мех бурого цвета.

Сотрудники зоопарка уже определили пол оленёнка: мальчик. Он быстро растет. Еще несколько дней назад он питался только маминым молоком. А накануне киперы увидели, что малыш уверенно жуёт мох, сообщили в новосибирском зоопарке.