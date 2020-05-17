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Вертолетные деньги можно раздать россиянам просто так без страха обвала рубля, заявил депутат Госдумы

16:09 17.05.2020 Фото: duma.gov.ru
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По мнению Анатолия Аксакова для раздачи россиянам денег стало меньше препятствий. По мнению аналитиков, делать это можно, если все остальные меры поддержки не сработают.

Вертолетные деньги можно раздать россиянам просто так без страха обвала рубля, заявил депутат Госдумы
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Для раздачи россиянам денег просто так во время пандемии коронавируса стало меньше препятствий. Как выразился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выдача так называемых «вертолетных денег» гражданам никак не отразится на курсе рубля.

«Рубль из-за этого точно не ослабнет, но и не укрепится», — цитирует парламентария ТАСС. Аксаков добавил, что давление на потребительский рынок в этом случае не увеличивается. «Я думаю, что оно частично только компенсирует выпадающие доходы населения, которые могли бы прийти на рынок», — добавил он и напомнил, что российскими законами выдача «вертолетных денег» не предусмотрена.

Пандемия коронавируса повлекла за собой множество ограничений, часть производств приостановила работу и многие граждане остались без денег. В рамках мер точечной поддержки населения предусмотрены, в частности, выплаты на детей от 3 до 16 лет.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что применять концепцию «вертолетных денег» могут страны, чьи валюты являются резервными, то есть США и государства Евросоюза. По его словам, для таких стран эта мера не спровоцирует резкий рост инфляции, поскольку денежная масса увеличится незначительно. По мнению аналитиков, раздавать россиянам деньги просто так будут, если все остальные меры поддержки не сработают.

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От редакции

Не будут раздавать с вертолета деньги?

Гость, 17 мая 2020 16:34
НВР: Всё просто! Деньги можно "раздавать россиянам с вертолёта", в рамках поддержания платёжеспособного спроса на товары российского производства! "Деньги - кровь экономики!" (С) Их дефицЫт пагубно влияет на степень развития внутрироссийских производств и бизнес-проектов! А вот если опять станут "спасать банковскую систему", отваливая банкирам невозвратные суммы - то они, эти суммы, очень быстро исчезнут в офшорах! Как и в прошлый раз!

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