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Село закрыли на карантин из-за лошади под Омском

16:19 17.05.2020 Фото: pixabay.com
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До 7 июля жителям с. Андреевка запрещено продавать и вывозить животных за пределы населенного пункта, а владельцам подсобного хозяйства, где нашли больную лошадь, нельзя перемещать, случать и убивать свой скот.

Село закрыли на карантин из за лошади под Омском
Село в Омской области закрыли на карантин

Село Андреевка в Саргатском районе Омской области закрыли на карантин. Причиной этого стала лошадь, заболевшая анемией.
Приказ о введении карантина 15 мая подписал руководитель Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно приказу, в селе Андреевка до 7 июля вводится карантин. В этот период жителям запрещено продавать и вывозить животных за пределы населенного пункта, а владельцам подсобного хозяйства, где нашли больную лошадь, нельзя перемещать, случать и убивать свой скот.

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