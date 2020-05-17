Село закрыли на карантин из-за лошади под Омском

До 7 июля жителям с. Андреевка запрещено продавать и вывозить животных за пределы населенного пункта, а владельцам подсобного хозяйства, где нашли больную лошадь, нельзя перемещать, случать и убивать свой скот.

Село в Омской области закрыли на карантин

Село Андреевка в Саргатском районе Омской области закрыли на карантин. Причиной этого стала лошадь, заболевшая анемией.

Приказ о введении карантина 15 мая подписал руководитель Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно приказу, в селе Андреевка до 7 июля вводится карантин. В этот период жителям запрещено продавать и вывозить животных за пределы населенного пункта, а владельцам подсобного хозяйства, где нашли больную лошадь, нельзя перемещать, случать и убивать свой скот.