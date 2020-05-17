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14-летняя беременная школьница рассказала, как ее насиловал 16-летний подросток

16:28 17.05.2020 Фото: pixabay.com
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Первоначально она заявляла, что отцом ее ребенка является 10-летний друг. Но на шоу Малахова врачи заявили, что мальчик не мог зачать.

14 летняя беременная школьница рассказала, как ее насиловал 16 летний подросток
Беременная школьница из Железногорска рассказала об изнасиловании

14-летняя беременная школьница из Железногорска сообщила в своем инстаграме о том, что ее изнасиловали.

По словам школьницы, насильником был 16-летний парень, который живет в ее городе. Всё произошло в ноябре 2019 года.

«Было изнасилование. Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно это все вспоминать. Долгое время после того случая я не могла ничего делать, мне было в тоже время страшно и одиноко. И самое обидное, что я не могла никому рассказать».

Девочка добавила, что боится встретить насильника на улице города.

О беременности школьницы из Железногорска стало известно в январе 2020 года — тогда ей было 13 лет. Ее семья решила оставить ребенка, изначально сообщалось, что отцом может стать ее 10-летний друг Ваня, передавал «Курьер. Среда. Бердск».

Следователи возбудили уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим четырнадцатилетия (часть 3 статьи 134 УК РФ).

Девочка вместе со своим 10-летним другом участвовала в шоу Малахова. На этой программе врач-уролог рассказал об исследовании, по которому мальчик не может быть отцом ребенка.

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