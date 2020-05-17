14-летняя беременная школьница рассказала, как ее насиловал 16-летний подросток

Первоначально она заявляла, что отцом ее ребенка является 10-летний друг. Но на шоу Малахова врачи заявили, что мальчик не мог зачать.

Беременная школьница из Железногорска рассказала об изнасиловании

14-летняя беременная школьница из Железногорска сообщила в своем инстаграме о том, что ее изнасиловали.

По словам школьницы, насильником был 16-летний парень, который живет в ее городе. Всё произошло в ноябре 2019 года.

«Было изнасилование. Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно это все вспоминать. Долгое время после того случая я не могла ничего делать, мне было в тоже время страшно и одиноко. И самое обидное, что я не могла никому рассказать».

Девочка добавила, что боится встретить насильника на улице города.

О беременности школьницы из Железногорска стало известно в январе 2020 года — тогда ей было 13 лет. Ее семья решила оставить ребенка, изначально сообщалось, что отцом может стать ее 10-летний друг Ваня, передавал «Курьер. Среда. Бердск».

Следователи возбудили уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим четырнадцатилетия (часть 3 статьи 134 УК РФ).

Девочка вместе со своим 10-летним другом участвовала в шоу Малахова. На этой программе врач-уролог рассказал об исследовании, по которому мальчик не может быть отцом ребенка.