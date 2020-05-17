17 мая до обеда почти 30-градусная жара выманила жителей Бердска на пляжи. Уже с утра народ потянулся к водичке. К тому же за последние два вода поднялась существенно и почти скрыла мели.
Граждане загорают, купаются, играют с обезумевшими от счастья мокроты собаками. Курят, пьют пиво и жарят шашлыки. С приходом лета! Надеемся, оно не все будет ковидным.
Фото дня: Все, народ повалил на пляж: с детьми, собаками загорают, купаются и жарят шашлыки жители Бердска
16:49 17.05.2020
Граждане загорают, купаются, играют с обезумевшими от счастья мокроты собаками. Курят, пьют пиво и жарят шашлыки. С приходом лета! Надеемся, оно не все будет ковидным.
17 мая до обеда почти 30-градусная жара выманила жителей Бердска на пляжи. Уже с утра народ потянулся к водичке. К тому же за последние два вода поднялась существенно и почти скрыла мели.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Вы уже загорали?
БердскРозыск: 13-летнего Дениса Дубровина ищут сутки под Искитимом. Помогите найти ребенка
18:11 17-05-2020
БердскПока не получивший гражданство США оппозиционер Егор Савин хочет дать денег нуждающимся в COVID-19 жителям Бердска
17:19 17-05-2020
БердскПопали на видео стрижи, прилетевшие 17 мая из Мадагаскара на побережье Обского моря в Бердске
17:17 17-05-2020
Роднина "дура законченная": разгорается скандал между экс-фигуристкой и ее тренером Тарасовой 2
16:54 17-05-2020
БердскФото дня: Все, народ повалил на пляж: с детьми, собаками загорают, купаются и жарят шашлыки жители Бердска
16:49 17-05-2020
Село закрыли на карантин из-за лошади под Омском
16:19 17-05-2020
Вертолетные деньги можно раздать россиянам просто так без страха обвала рубля, заявил депутат Госдумы 1
16:09 17-05-2020
Милота: Лосята, козлята и северный олень родились в новосибирском зоопарке. Полюбуйся на фото
16:00 17-05-2020