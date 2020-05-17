Фото дня: Все, народ повалил на пляж: с детьми, собаками загорают, купаются и жарят шашлыки жители Бердска

Граждане загорают, купаются, играют с обезумевшими от счастья мокроты собаками. Курят, пьют пиво и жарят шашлыки. С приходом лета! Надеемся, оно не все будет ковидным.

Бердчане оккупировали пляжи 17 мая

17 мая до обеда почти 30-градусная жара выманила жителей Бердска на пляжи. Уже с утра народ потянулся к водичке. К тому же за последние два вода поднялась существенно и почти скрыла мели.

Граждане загорают, купаются, играют с обезумевшими от счастья мокроты собаками. Курят, пьют пиво и жарят шашлыки. С приходом лета! Надеемся, оно не все будет ковидным.