Роднина «дура законченная»: разгорается скандал между экс-фигуристкой и ее тренером Тарасовой

Олимпийская чемпионка ответила: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело». Поводом для перепалки стали слова о том, что Роднина отправила фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвертой степени, она не могла даже воду пить.

Ирина Роднина является депутатом Госдумы

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала громкий скандал с участием заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой со своей же бывшей ученицей Ириной Родниной, трехкратной олимпийской чемпионкой.

Ранее Тарасова и Роднина обменялись через СМИ оскорбительными высказываниями в адрес друг друга.

Все началось с интервью Тарасовой, в котором легенда фигурного катания вспомнила, как Роднина отправила бывшую фигуристку Елену Черкасскую на турнир в Австралию, несмотря на то что у той был рак 4-й степени, при котором она даже не могла пить воду.

Роднина ответила на это резким комментарием, заявив, что у Тарасовой уже давно что-то с мозгами.

Тарасова накануне дала новое интервью, в котором позволила себе назвать Роднину законченной дурой.

По мнению Бестемьяновой, виновниками громкого скандала с участием Тарасовой и Родниной являются журналисты.

«Мне кажется, СМИ неправильным образом подают информацию. Бред какой-то! В этом виновата пресса. Кто-то из СМИ подловил и одну, и другую. Все быстренько вывели куда нужно. Это выгодно СМИ, а не Родниной и Тарасовой», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом Sport24 Владом Малининым.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на громкие слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.

Накануне Тарасова заявила, что Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвертой степени, при котором она не могла даже воду пить.

«Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году (на самом деле 12 ноября 2001 года). Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет», — сказала Роднина.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова продолжила публичную перепалку со своей бывшей ученицей Ириной Родниной, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой. Тарасова назвала Роднину законченной дурой.

«Главное, что слетело-то у нее, — отреагировала Тарасова на слова Родниной. — Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м. Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата Соединенных Штатов, а я — с Алешей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная! Мне Ирину Константиновну жалко».