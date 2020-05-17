Пока не получивший гражданство США оппозиционер Егор Савин хочет дать денег нуждающимся в COVID-19 жителям Бердска

Егора, по его словам, действительно растрогали истории тех, кто нуждается в помощи, ведь район Канзас Сити, где он сейчас проживает с семьей, тоже охвачен эпидемией. Напомним, что он вынужден был покинуть Россию после угроз за его политические взгляды.

Егор Савин несколько раз баллотировался в депутаты разного уровня

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» накануне обратился бердчанин Егор Савин. Он известен своими оппозиционными настроениями и тем, что уехал в США три года назад. Американское гражданство он еще не получил, но власти ему разрешили официально работать.

И вот, Егор помощь из-за океана. Он готов перечислить определенную сумму в помощь тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса. По словам Савина, он прочитал о поддержке семей в Бердске со стороны «Курьер. Среда. Бердск» и волонтера Вадима Назимова.

Егора, по его словам, действительно растрогали истории тех, кто нуждается в помощи, ведь район Канзас Сити, где он сейчас проживает в семьей, тоже охвачен эпидемией.

Сейчас мы решаем, каким образом он сможет переслать деньги, чтобы направить их по назначению.

Напомним, что Егор Савин уехал из страны после того, как на него и его семью посыпались реальные угрозы за его оппозиционные политические взгляды. По словам Егора, это была вынужденная мера. Он попросил политического убежища за океаном.

О том, как сейчас живет Егор Савин и как США борется с пандемией коронавируса — в ближайшее время.