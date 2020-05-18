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Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников

11:21 18.05.2020
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Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата
заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.

Предприятию (пищевое производство) в связи с расширением СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• изготовитель творога и замесов

• дозировщик

• наладчик-оператор оборудования

• оператор 1С

• оператор-упаковщик

• технолог молочного производства

• уборщик производственных помещений

Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата
заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.
(г. Искитим, г. Бердск, г. Новосибирск «Речной вокзал»), форменная одежда.
г.Бердск, ул.Барнаульскаая, 8/1, т.8 (38341) 5-81-65

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