Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников

Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата

заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.

Предприятию (пищевое производство) в связи с расширением СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: • изготовитель творога и замесов • дозировщик • наладчик-оператор оборудования • оператор 1С • оператор-упаковщик • технолог молочного производства • уборщик производственных помещений Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата

заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.

(г. Искитим, г. Бердск, г. Новосибирск «Речной вокзал»), форменная одежда.

г.Бердск, ул.Барнаульскаая, 8/1, т.8 (38341) 5-81-65

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