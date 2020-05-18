Мы не поняли: почему тратит деньги на аренду здания под ГИБДД для Бердска в Академгородке МВД Новосибирска. А готовое здание заколочено на трассе Р-256

Разобраться в истории ремонта ГИБДД решил комитет по промышленности и предпринимательству совета депутатов Бердска. Напомним, межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел транспортных должен был начать свою работу в здании ГИБДД на ул. Первомайской. Но здание до сих пор закрыто.
Подразделение не расформировали, люди работают в Академгородке. После окончания ремонта они вернутся на свои места. В здании сейчас проводится перепланировка, сообщили в декабре 2019 года в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Также в пресс-службе уточнили, что ремонт проводит мэрия города, и от нее зависят сроки. В пресс-центре администрации ответили, что это помещение к ним не относится.
Депутатам пришлось обращаться к уполномоченному представителю президента России Сергею Меняйло, чтобы узнать, когда же все-таки откроется ГИБДД в Бердске для регистрации автомобилей.
Обращение о возобновлении работы отдела по вопросам регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним от депутатов Бердска поступило в ГУ МВД по Новосибирской области еще 5 декабря. Но из аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Его перенаправили в адрес Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Новосибирской области.
16 августа 2019 года комиссия в составе представителей подразделений УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области , УУP ГУ, УOTO ГУ, ЦИТСиЗИ ГУ, ФКУ «ЦХиСО ГУ», ОМВД Росси по Бердску выехала для обследования объектов недвижимости ОМВД России по г. Бердску на предмет эффективного использования федерального имущества и возможности передислокации 5МОTНиРАМТС ГИБДД ГУ ( штатная численность 20 человек), с целью перемещения подразделения из помещений частной собственности по адресу: г. Новосибирск, ул. Тихая, д. 3.
По результатам выезда, руководством ведомства принято решение о возможности передислокации 5 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ в помещения по адресу: г. Бердск, ул. Первомайская, д. 2a, но после проведения их перепланировги и капитального ремонта. Ориентировочный срок завершения мероприятий по приведению помещений в соответствие с требованиями, предъявляемым к помещениям, в которых оказываются государственные услуги — не ранее 2023 года, гласит письменный ответ на запрос депутатов Бердска.
Отмечается, что иных объектов недвижимого имущества федеральной формы собственности и закрепленные на праве оперативного управления за органами внутренних деп территории Бердска, в которых возможно дислоцировать отдел по вопросам регистрации автомототранспортных средств отсутствует.
При этом начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Андрей Маерчук попросил депутатов Бердска оказать содействие в выделении объектов недвижимого имущества — здания или помещение с земельным участком — на территории Бердска, отвечающих требованиям, предъявляемым к объектам для оказания государственных услуг, с целью размещения 5 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ, с последующей передачей таких объектов в федеральную собственность для закрепления на соответствующих вещных правах за ГУ.
Уже в феврале 2020 года врио замначальника управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Евгений Щепкин сообщил комитету по промышленности, что на сегодняшний день ведется работа по оформлению помещений по адресу: город Бердск, ул. Первомайская, 2a. По окончанию указанных процедур будет организована работа по подготовке проектно-смешной документации на капитальный ремонт помещений здания ГИБДД в Бердске с последующий подготовкой заявки в Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России на выделение необходимых денежных средств.
К сожалению, депутатам горсовета Бердска до сих пор не поступил ответ от ГУ МВД по Новосибирской области о стоимости аренды здания под ГИБДД у частного лица в Академгородке. Как и то, во сколько обойдется ремонт здания ГИБДД в Бердске. Некоторым народные избранники Бердска предполагают, что стоимость аренды здания в Академгородке аж за 2,6 года может в разы превышать стоимость ремонта разрушенного здания ГИБДД Бердска.
Да хочу чтобы открыли ГИБДД в Бердске.
Скорей бы уже. Воинскую часть расформировали, теперь за полицию взялись??
И только в Бердске.В удобном для горожан месте.И не в арендованном у коммерсантов здании.Ибо это с вероятностью 100% коррупция.И это что за работы такие собираются проводить ТРИ года доблестные наши взяточники? Какие там такие переплпнировки по срокам исполнения равные строительству новосибирского ледового дворца? Хоть бы лгали как то более интеллектуальнее
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/05/16/556696-my-ne-ponyali-pochemu-tratit-dengi-na-arendu-zdaniya-pod-gibdd-dlya-berdska-v-akademgorodke-mvd-novosibirska-a-gotovoe-zdanie-zakolocheno-na-trasse-r-256