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Здоровье / Общество

Лео Бокерия: Можно и нужно ужинать после 18.00

10:24 18.05.2020 Фото: Pixabay
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Известный кардио-хирург Лео Бокерия поделился своими выводами о том, что ужинать на ночь можно, а поговорка «отдай ужин врагу» не работает.

Лео Бокерия: Можно и нужно ужинать после 18.00
Ужинает Лео Бокерия после 22.00

По словам врача, он встает очень рано — в 5:45 и на завтрак уже много лет ест домашний творог, приготовленный женой. Во время операций Бокерия не отвлекается на еду и в течение дня может позволить себе перекусить йогуртом или фруктами.

Домой врач возвращается не раньше 20:00. И только тогда, по его словам, «начинается еда».

Лео Бокерия отмечает, что такой нездоровый, на первый взгляд, режим дня он подсмотрел у американских коллег, которые приходят домой к 19:00 и плотно ужинают, а потом занимаются спортом.

Медик, вопреки все той же поговорке, не считает, что завтракать нужно плотно.

— На самом деле, когда вы наелись досыта с утра, пищеварительная система начинает работать, как доменная печь. В итоге человеку хочется полежать, поспать, — отметил Бокерия.

Напомним, знаменитому хирургу в декабре исполнилось 80 лет, он продолжает оперировать.

Бокерия считает, что самым эффективным методом оздоровления нации является ходьба.

— Не бег, не прыжки, а именно ходьба. Американцы провели гигантское рандомизированное исследование, где доказали, что человек, который два часа в неделю гуляет, ходит, живет на шесть-семь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни, — отметил врач.

Известно, что каждая десятая преждевременная смерть в мире связана с малоподвижным образом жизни. Чаще всего люди, проводящие больше шести часов в день сидя или лежа (кроме сна), умирают от диабета, инфарктов и инсультов, причем в относительно молодом возрасте.

Источник: 7mednews

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