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Общество / Стиль жизни

Почему не любят покупать еду в вагоне-ресторане рассказали россияне

10:38 18.05.2020 Фото: Википедия
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Россияне редко покупают еду в вагонах-ресторанах во время путешествий на поездах. К такому выводу пришли эксперты сервиса для планирования поездок OneTwoTrip, осуществившие опрос по теме. У многих — свои причины.

Почему не любят покупать еду в вагоне ресторане рассказали россияне
Говоря о причинах своей нелюбви к еде в поездах, россияне называют разные варианты

Сорок шесть с половиной процентов опрошенных граждан России предпочитают брать еду с собой, отправляясь в поездку на железнодорожном транспорте. Еще девять с лишним процентов просто хорошенько едят перед поездкой.

Говоря о причинах своей нелюбви к еде в поездах, россияне называют разные варианты. В частности, почти двадцати двум процентам опрошенных не нравится вкус еды в поездах, а еще почти трем с половиной процентам не нравятся слишком высокие цены в вагонах-ресторанах. Пятнадцать процентов респондентов предпочитают спать в поезде, а не есть. Еще четыре с небольшим процента не смогли назвать причину, по которой они никогда не едят в ЖД-транспорте. Те россияне, которые все-таки покупают еду в поездах, выбирают в основном вторые блюда (холодные закуски, салаты), а также напитки.

Ранее эксперты выяснили, что примерно такая же картина наблюдается и в самолетах — путешествующие авиатранспортом россияне в основном берут с собой еду из дома, а также продукты из duty free. Причины в основном экономического плана — еда в самолетах стоит слишком дорого.

Источник: planet-today

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