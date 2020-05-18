Победил корону: Как лечился от коронавируса, рассказал третий заболевший COVID-19 в Бердске. Теперь лечится супруга

Бердчанин лежал в инфекционной больнице №1 и в военном госпитале №2. По его мнению, помочь выявлению инфекции может массовое тестирование. Читайте советы от победившего коронавирус жителя Бердска – что взять с собой в больницу.

Третий зараженный COVID-19 из Бердска сделал фотографии из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска

Выписался из больницы третий заразившийся в Бердске коронавирусом пациент. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» стало известно в субботу, 16 мая. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 1 мая Антон (имя изменено) прислал в редакцию фото из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска, где он проходил лечение. О его болезни стало известно 30 апреля. Он работает в Новосибирске, а живет в Бердске.

— Это не рассадник — это первая инфекционка. В общем, все не так страшно. Подходит определение «честная бедность». Персонал работает хорошо. Можно их только пожалеть — условия не сахар, — тогда отмечал Антон. В тот же день, 1 мая, его перевели в госпиталь №2 для ветеранов войн.

По словам Антона, его заболевание проходило в легкой форме. Но сейчас «в этом самом обсервате» лежит его супруга.

— Там все-таки полегче было, хотя очень долго все тянется. Полегче, чем в инфекционке — места побольше, кормят получше, стулья есть… Я отделался относительно легко — 9 дней всего. Двое суток в инфекционке и неделя в госпитале №2 для ветеранов войн. Именно в госпитале — изолятор, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Антон.

Он узнал о том, что заразился COVID-19 не сразу. Сначала, говорит, врач поставила диагноз «бронхит» и неделю лечили от него. А позже взяли «мазок», который показал положительный тест на коронавирус.

— Потом пришел результат — через неделю! И меня забрали. Самое плохое — это длительный период от пробы до результатов. И то, что анализов мало делают… Вот и сидят там некоторые по 2-3 недели, а если требуется какое-то лечение (кроме противовирусного) его не дождаться — ни врачей, ни возможностей, — вспоминает Антон, отметив, что отсутствие обоняния у себя не заметил.

Он уверен, что больных было бы гораздо меньше, безусловно меньше, если бы до результатов теста проходило меньше времени: — Это же все время — от мазка до результатов. Человек ходит и разносит вирусы, а самостоятельно сдать анализ тоже практически невозможно. Вчера узнавали в ЦНМТ, как сдать анализ — запись на 29 мая. А зачем мне анализ через две недели?

Наблюдают ли за теми, кого выписали, поинтересовались мы у Антона.

— После двух отрицательных анализов выписывают и на этом общение заканчивается. И слава Богу. Вот жена и лежит из-за того, что анализов не делают, результаты теряются, много анализов получаются «сомнительными». Она давно могла бы быть дома. Пожинаем плоды оптимизации медицины — не готова она к массовому наплыву больных, — рассказал Антон, подчеркнув, что у него уже больничный закрыт по выздоровлению.

Кстати, вместе с ним 8 мая выписывалась еще одна женщина из Бердска, которая перенесла коронавирус. Как болела она, он затруднился рассказать, ее только за воротами встретил. Вместе такси ждали.

По его оценке, множество людей не знают о заражении коронавирусом:

-Исходя из общей статистики, больше половины не имеют клинических проявлений. Со мной в палате как раз такой лежал — сделали анализ, увезли, но он не болел. Значит, и «на воле» таких должно быть достаточно много. Бороться с этим можно только массовым тестированием. И советует, коненчо, носить маски в общественных местах.

Главный совет, который он делает возможным «собратьям по несчастью» — это набраться терпения. Кроме того, рекомендует взять с собой кипятильник и чай («там с этим совсем плохо»).

— Что взять еще? Это очень индивидуально. В любом случае — какое-то развлечение. Там время тянется долго, — констатировал Антон.

Напомним, на 16 мая в Бердске выявлен 21 случай заражения коронавирусом.

Что брать в больницу при коронавирусе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Антон прочел эти советы и подтвердил, что все так и есть. Ну – про кипятильник – не забывайте!

Что взять с собой в больницу?

Чек-лист:

Документы— для облегчения процесса госпитализации все документы необходимо собрать заранее и сложить в отдельную папку, чтобы во время оформления съэкономить свое время и драгоценное время медперсонала. При возможности лучше иметь при себе амбулаторную карту или ее ксерокопию, чтобы медики сразу оценили особенности пациента и его здоровье.

Деньги и телефон — все деньги нужно перевести на карту, наличка сейчас не самый лучший вариант. Телефон и прочие средства связи помогут оперативно связаться с родственниками и друзьями в непредвиденных ситуациях.

Одежда и обувь — лучше иметь несколько комплектов сменного нижнего белья и удобных халатов, костюмов для ношения в палате. Не забудьте тапочки и резиновую обувь для душа.

Лекарства и косметика, средства гигиены. Все жизненно важные лекарства для своих сопутствующих заболеваний лучше иметь при себе. Конечно в больнице имеется запас лекарств, но с коронавирусом люди попадают в инфекционное отделение, а там лечат исключительно инфекции, и необходимых вам препаратов может не быть. Пригодится так же антисептик, шампунь, мыло и туалетная бумага.

Книги, кружка— лечение может быть затяжным, поэтому средства скоротать досуг просто необходимы. Собирая книги нужно понимать, что их могут не вернуть после выписки, а утилизировать, т.к данный вирус очень опасен и лучше не подвергать опасности повторного заражения себя и своих близких.

Посуду лучше взять, конечно, сейчас многие больницы перешли на одноразовую посуду, но в некоторых по прежнему лучше иметь свою кружку, ложку и тарелку. Желательно, чтобы посуда была из небьющихся материалов.

Учитывая, что лечение в инфекционном отделении полностью исключает прогулки даже по коридору и все время придется провести в палате, хорошо бы тщательно подумать, что еще захватить с собой.

Третий зараженный COVID-19 из Бердска сделал фотографии из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска

Третий зараженный COVID-19 из Бердска сделал фотографии из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска

Третий зараженный COVID-19 из Бердска сделал фотографии из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска

Третий зараженный COVID-19 из Бердска сделал фотографии из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска