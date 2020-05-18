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Уволил директора Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука мэр Бердска

15:45 18.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Воспанчук, выполнив задачи по выводу КБУ из кризиса, написал заявление об уходе по собственному желанию. Он вернется в Новосибирск и займется бизнесом.

Уволил директора Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука мэр Бердска
Директор КБУ Владимир Воспанчук

Директор бердского Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук написал заявление об увольнении по собственному желанию. Мэр Бердска Евгений Шестернин подписал его. Но, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сам Воспанчук, он дорабатывает в должности до 6 июня.

По словам Владимира Викторовича, он возвращается в Новосибирск, где начнет заниматься своим бизнесом.

— Это мое решение. Задачи, которые передо мной стояли, я выполнил. У меня есть свой бизнес, который оставлен без внимания. У меня свои планы на жизнь, — заявил Владимир Воспанчук, который чуть более 2 лет возглавлял муниципальный КБУ, отметив, что из Бердска он уходит. — Мы договорились с главой, что я заканчиваю гидравлические испытания сетей и ухожу.

Кто займет кресло директора КБУ, ему неизвестно, но команда, которая пришла вместе с Воспанчуком, по его словам остается.

Владимир Воспанчук пришел работать в КБУ Бердска 2 апреля 2018 года. До этого он возглавлял новосибирскую УК «ДВК». Он заявил «Курьер. Среда. Бердск», что к настоящему времени ситуация на главном ресурсоснабжающем предприятии Бердска стабильная:

-Стабильная ситуация, работающий коллектив. Я уверен, что сейчас все готово к дальнейшему развитию. Есть, конечно, события, связанные с объективными обстоятельствами, например, неплатежи населения. но это временные трудности, не искусственно созданные. Такая ситуация по стране в целом, — пояснил директор Комбината бытовых услуг.

Он напомнил, что удалось разблокировать счета предприятия, которые были заморожены с 2013 года. Появился абонентский отдел, позволяющий делать самостоятельно начисления и принимать деньги. Нет зависимости в этом от стороннего предприятия. Появилась в КБУ техника.

-Проводит оперативные ремонты. Заметьте, зима прошла, а у нас не было «громких» аварий. Научились оперативно их ликвидировать. Я считаю,что то пианино, которое должно играть, оно уже играет. Все удачно складывается, получилось. Вы не поверите, компьютеры появились на предприятии. Их не было, — перечислил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Викторович.

Напомним, что Владимир Воспанчук появился в Бердске после того, как его предшественника Александра Кожина арестовали по подозрению в мошенничестве с водой на 170 млн рублей. Воспанчук стал седьмым директором КБУза последние 11 лет.

справка

Штатная численность МУП КБУ — 550 человек, 130 – офисные работники, остальные – обслуживающий персонал.

КБУ платит более 120 млн рублей налогов в год.

Зарплата директора КБУ Бердска в 2019 году составила около 145 тыс. рублей в месяц, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Чуть меньше — от 120 тыс.рублей получают другие топ-менеджеры КБУ.

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От редакции

Кто возглавит КБУ?

Аноним, 17 мая 2020 13:01
зачем приходил (??
Аноним, 18 мая 2020 08:40
а какой дурак согласится работать на гнилых тепловых сетях (трубах). Товарищ посмотрел и .....подальше, все равно ничего не изменишь даже если с кабинета выходить не будешь.Аварийные сети, убогие котельные....Одна возможность у города была -отказаться от кочегарок и перейти на локальные котельные и ту просрали. Монополисты кочегарок отстояли свое овно, теперь город постоянно будет жить в режиме аварий. Руководство города.....что хотели то и мееем.
Аноним, 18 мая 2020 09:07
У меня есть свой бизнес, который оставлен без внимания. У меня свои планы на жизнь, деньги Бердчан УЖЕ там....
Такая ситуация по стране в целом, — пояснил директор Комбината бытовых услуг.
Аноним, 17 мая 2020 13:13
НВР:
Человека которого захотят слить после деятельности этого товарища.А на семи ветрах че? Бизнесом заниматься? Ну ну. Если он сам работает. Да и з/п неплохая.
Ольга, 17 мая 2020 14:07
Сам врятли ушёл. Приезжал через день к 11.00, уезжал уже в 15.00. Получал 145т.р. Уверен, что попросили. Всё остальное от лукавого. Надеюсь новый назначенец додумается свору воспанчуковских друганов из КБУ разогнать.
ООО, 17 мая 2020 16:05
Вряд ли!!!
Еон, 18 мая 2020 08:35
Ольга и "уверен"))) Кто-то забыл перелогиниться
Аноним, 17 мая 2020 14:26
Тоже не пойму - зачем приходил?
Аноним, 17 мая 2020 14:53
Как зачем. Подфартило на такую зп только официально 150к. А теперь подвинули. Ну что ж, пусть талантливый топ-менеджер дерзает вдали от Бердска.
Аноним, 17 мая 2020 14:54
НВР:
Есть Нагайцев Алексей Михайлович. Жёсткий мужик. Порядочный.
Аноним, 18 мая 2020 09:16
Нужен не жесткий и порядочный, а специалист своего дела( грамотный руководитель с профильным образованием желательно московским).А у Нагайцева какое? И когда и где учился?Заочно в академии гос.службы в 35 лет?
Аноним, 18 мая 2020 09:26
Судя по приоритету в минусах вашего кандидата Нагайцева не поддерживают.
Шок, 17 мая 2020 15:10
Выполнил задачи ? Это взял кредитов на погашение долгов,называется справился с задачей?) Захарову команду готовят....Будет ктото из Бердска, скорей всего
Аноним, 17 мая 2020 17:28
Он еще за коллектор не отчитался
Аноним, 17 мая 2020 17:41
Захаров не тянет. Это явно видно. Это уровень - это должность, которую сейчас занимает Совбанов.
Он неплохой исполнитель. Сам принимать решения не может - часто чудит. Потом переобувается в воздухе.

Захаров скорее покинет мэрию при новом градоначальнике.
Иван, 17 мая 2020 19:32
а что Захаров уже выздоровил?
Аноним, 17 мая 2020 15:11
Пробил час икс для очередного захода следаков для проверки Кбу,начиная с договоров лизинга и вывода отдельных видов рабгт на аутсорсинг.
Смотрящий, 17 мая 2020 15:44
Почуял и побежал, хотя примерно через полгодика Воспанчука должны были под статью убрать, но посмотрим, может статья и догонит его. - Растрата средств муниципального предприятия.
Аноним, 17 мая 2020 17:03
Этот человек вообще не должен быть назначаться на данную должность.
Нет никаких специальных знаний в области энергетики.
Есть опыт работы в организации где регулируют температуру в трубах? Вот то-то и оно.

Из хорошего о Воспанчуке. За руку при воровстве/взятках пойман не был.
Аноним, 17 мая 2020 18:24
"Появился абонентский отдел, позволяющий делать самостоятельно начисления и принимать деньги. Нет зависимости в этом от стороннего предприятия. Появилась в КБУ техника". Сделал открытие Воспанчук. Все это было - и абонентский отдел, и техника, и хорошая заработная плата при Леванов Н. И. Все похерили, как могли. А сейчас хвалят я, что сделали такие-то достижения!!! Не позорьтесь уж, Воспанчук. Единственное, что вы сделали, это то, что ушли НЭСа!!! Но это опять не ваша заслуга - сверху вам помогли. Самому сделать вам бы это не позволили, пупок бы у вас развязался!!!
Raven, 18 мая 2020 09:05
А что вы хотите? НЭС отсасывал по 10 млн в год из КБУ. И рублей заметьте, не отходов жизнедеятельности!
житель, 17 мая 2020 19:55
Оттолкнулся от дна. Похвалился достижениями--появился компьютер,техника.Мелкий нынче народишко пошёл.Пришёл увидел,купил компьютер--уволился. Зачем приходил? Свой бизнес-носками видать торговал.
Если ты самодостаточный топ-менеджер,ты приходишь с целью поднять предприятие "со дна" а не воровать,то работай до выполнения задачи,а задача известна. Приходят проходимцы и видимо других у нас в России не будет,тк дипломов проданных в 90-е было больше ,чем дипломов настоящих,хотя и настоящих учили как попало.
Аноним, 17 мая 2020 21:37
Перед поставщиками ресурсов рассчитался? За газ, тепло и пр. Ничего ты не выполнил, так отбыл номер на отвали.
Аноним, 17 мая 2020 22:11
Понравилась "СПРАВКА",численность сотрудников КБУ 550 человек,130 офисных работников,и остальные...обслуживающий ИХ пкрсонал,и это существенная ПРАВДА...
Аноним, 17 мая 2020 22:47
Наверное у нас все дураки? Прибежал поработал по 150т. по получал и дальше побежал бизнесом заниматься, как то всё не вяжется. Пи физиономии сразу видно .
Аноним, 18 мая 2020 01:08
Хоть бы зиму не упоминал, слишком уж теплая была!
Костя, 18 мая 2020 06:31
Пусть сначала глину уберет за собой которую складировал прошлым летом на поляне микр. Космический. Нашел куда сгрузить.
Кбу, 18 мая 2020 09:49
Сами уберете!
Аноним, 18 мая 2020 08:27
Мой комментарий от 28 апреля 2020 про отключение электричества в КБУ:
"Думаю он и так скоро уйдёт, т.к к этому отключению присоединится "Газпром" и прочие кредиторы - и "виной" будет COVID-19. А для бердчан он останется в памяти позирующим в кабине нового экскаватора..., но забывшим оплатить Газ, электроэнергию и прочее."
Аноним, 18 мая 2020 08:54
В любом неблаговидном деле, главное вовремя смыться...
Аноним, 18 мая 2020 09:06
Довели человека до ручки! Не выдержала душа поэта... Жаль Воспанчука.
Аноним, 18 мая 2020 11:42
Хорошо Только нужно было раньше уволить Причины были Интересно кто следующий?
Аноним, 18 мая 2020 14:58
Думаю будет всего 1 вариант - друган Воспанчука, работающий в КБУ
людмила, 18 мая 2020 12:37
скатертью дорога,пусть валит
Аноним, 18 мая 2020 15:23
Чтож за организация такая,2 года и все,либо в "бизнес"либо в тюрьму?

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