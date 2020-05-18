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Как провести священную Ночь Предопределения с 18 на 19 мая 2020 года: Что нужно сделать и что запрещено

11:22 18.05.2020 Фото: pxhere.com
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В ночь Предопределения категорически запрещено употреблять спиртные напитки и предаваться развлечениям. К развлечениям относят шумные посиделки с друзьями и соседями, просмотр видео по телевизору или в Интернете.

Как провести священную Ночь Предопределения с 18 на 19 мая 2020 года: Что нужно сделать и что запрещено
в Ночь Предопределения нужно просить прощения у Всевышнего за совершенные грехи и читать Коран

Мусульмане всего мира готовятся к наиболее почитаемой ночи месяца поста Рамадан – аль-Кадр. Или как ее еще называют — Ночь Предопределения.  Эта ночь считается одной из самых важных в году. А в Рамадан она имеет особое значение, так как в эту ночь Всевышний предопределяет судьбу человека на целый год. Мусульмане верят, что именно в эту ночь к Пророку Мухаммеду, который молился в пещере возле Мекки, явился ангел Джабраил, чтобы передать ему первые пять аятов суры аль-Аляк.

И с тех пор каждый год в аль-Кадр ангелы спускаются с небес, чтобы лучше слышать молитвы людей. Потому в Ночь Предопределения нужно просить прощения у Всевышнего за совершенные грехи и читать Коран. «Кадр» можно перевести в арабского как «предопределение» и «величие». Можно услышать другую версию происхождения названия этой ночи.  В соответствии с этой версией, название этой ночи произошло от глагола «кадара», что переводится как «стеснять».

Считается, что когда ангел Джабраил явился к Пророку, он трижды сжал его крыльями, прежде чем отдать аяты.  Мусульмане верят, что если они проведут эту ночь в молитвах, то получат награду за тысячу месяцев поклонения.

Когда наступит ночь Предопределения в 2020 году

Ночь Предопределения не имеет точной даты. Но дату ее проведения довольно легко вычислить.  Аль-Кадр празднуется в последнюю декаду священного месяца Рамадан. Празднование происходит в нечетную ночь – 21, 23, 25, 27 или 29 по счету. В большинстве случаев празднование аль-Кадр приходится на ночь перед 27-м днем.

В 2020 году аль-Кадр встретят в ночь с 18 на 19 мая. Ночь Предопределения отличается от остальных по нескольким признакам: она тихая и спокойная. Без сильного ветра и холодного дождя. В ночном небе прекрасно видны звезды. А рассвет после такой ночи будет мягким. Солнце взойдет без лучей. В небе будет виден диск звездного светила.

Что нужно делать в ночь Предопределения

Поскольку эту ночь нельзя тратить на сон, рекомендуется до самого рассвета читать Коран и молиться всей душой. Перед тем как читать молитву, необходимо настроиться на позитивные мысли, продемонстрировать истинное смирение и готовность отдать свою жизнь на волю Всевышнего.  Те, кто достаточно усердно молился в эту ночь, могут рассчитывать на то, что их молитвы были услышаны.

Также важно простить все обиды, вспомнить об ошибках и сделать выводы. В ночь Предопределения категорически запрещено употреблять спиртные напитки и предаваться развлечениям. К развлечениям относят шумные посиделки с друзьями и соседями, просмотр видео по телевизору или в Интернете. Также к таким развлечениям относят посещение развлекательных мест. Помыслы нужно держать чистыми. Запрещено лгать, ссориться, сплетничать и замышлять недоброе.

Источник: Пронедра

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