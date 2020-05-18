Полный гороскоп на неделю с 18 по 24 мая от астролога Павла Глобы

У Близнецов с этой недели начнется новая глава

Павел Глоба является астрологом с многолетним опытом и весьма неординарным подходом к астрологии. Гороскоп на неделю, составленный Глобой, поможет в решении определенных проблем, при этом у вас получится сохранить уверенность и удачу. Согласно прогнозам Павла Глобы, середина мая окажется благоприятной для большинства знаков Зодиака. Но у некоторых знаков могут возникнуть определенные трудности. К счастью, все они окажутся решаемыми.

Гороскоп на неделю от Павла Глобы

Приближающаяся неделя принесет с собой много новых знакомств, которые окажутся полезными для Овнов. Недаром говорят, что глаза — это зеркало души, так как по ним можно узнать характер человека. Овнам следует воспользоваться этой возможностью, чтобы лучше узнать собеседника. В сфере бизнеса Овнам следует проявить максимальную осторожность.

Для Тельцов эта неделя станет идеальным периодом для восстановления сил. Этот период отлично подойдет для того, чтобы сменить обстановку, отдохнуть или взять отпуск. На этой неделе у Тельцов наступит период, когда духовные поиски станут важнее переживаний о работе и личной жизни.

У Близнецов с этой недели начнется новая глава. Главное – не поддаваться панике и помнить, что некоторые изменения просто необходимы. Павел Глоба рекомендует Близнецам провести очистку дома, так это является самым важным местом, где концентрируются все финансовые и любовные потоки.

Звезды будут чувствительны к любым изменениям в настроении Раков. Это говорит о том, что в этот период закон притяжения будет работать особенно сильно. Потому Ракам рекомендуют мечтать о будущем в позитивном ключе. Ракам придется решать неординарные проблемы.

Львы почувствуют острую необходимость получить больше денег и больше внимания от противоположного пола. Но эти желания придется подкреплять делом и уверенность в себе. В любовных делах Львам понадобится больше терпения. Многие люди станут источником важного жизненного опыта, выраженного в здравой критике или замечаниях. Этот период также отлично подойдет для того, чтобы заняться самообразованием.

Благоприятное воздействие звезд на Дев будет выражаться в приливе сил и удачи. Девам не нужно бояться пробовать себя в чем-то новом. Эта неделя будет полна приятных сюрпризов. В этот период Девы могут смело полагаться на собственную интуицию. Самыми благоприятными днями будут четверг и пятница. Это идеальное врем для новых знакомств.

Весам с новой недели придется решить много различных проблем. При этом важно оставаться в тонусе, чтобы не потерять мотивацию. В этот период Весам нужно сконцентрироваться на себе, забыв про окружающих. Можно заняться домашними делами, которые были оставлены на потом. В бизнесе нужно действовать максимально слажено с партнерами.

Скорпионам на этой неделе просто необходимо взять паузу в отношениях, если они их в чем-то не устраивают. Некоторые проблемы, возникшие в любовной сфере, решить не получится. Павел Глоба объясняет это низкой совместимостью с человеком. Также Скорпионов могут ожидать трудности в отношениях с родственниками или возлюбленными. Это неделю лучше провести в компании позитивных и оптимистичных людей, который сможет поддержать в трудную минуту.

На этой неделе Стрельцы смогут запрограммировать свою энергетику на успех, благодаря благоприятному положению звезд. Для этого достаточно чаще говорить себе, что все получится. Вера в себя и свои возможности станет лучшим мотиватором. Вместе с тем нельзя забывать о своих обязанностях по дому и на работе.

У Козерогов на этой неделе ожидается стабильность в любовных отношениях. Главное – стараться избегать конфликтных ситуаций. Также не стоит игнорировать просьбы любимого человека. Это касается друзей, родственников и коллег. На этой неделе Козероги могут себе позволить уйти в отпуск и проводить время занимаясь любимым делом.

Для Водолеев с понедельника наступит период, когда можно привлечь в свою жизнь желаемое. Представители этого знака Зодиака могут позволить себе помечтать о будущем и забыть все обиды. Такой подход к жизни позитивно скажется на удаче и настроении. Под конец недели можно устроить генеральную уборку дома и избавиться от хлама.

Для Рыб на этой неделе на первое место выйдет любовная сфера жизни. Удача улыбнется даже одиноким представителям этого знака. Общение с людьми станет отличным поводом сменить обстановку и получить немного позитивной энергии. К концу недели могут возникнуть мелочи, которые попытаются выбить Рыб из колеи.