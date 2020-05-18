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Что можно посадить на убывающей луне 18-19 мая по лунному календарю: Растения, посаженные в понедельник, могут вырасти слабыми или дать мало плодов

10:44 18.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вторник — подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится, а растения будут Вам благодарны.

Что можно посадить на убывающей луне 18 19 мая по лунному календарю: Растения, посаженные в понедельник, могут вырасти слабыми или дать мало плодов

18 мая 2020 года в 12:00 — 26 лунный день

На дату 18.05.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 26 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен ♈Процент освещенности Луны составляет 17%. Восход Луны в 03:28, а закат в 15:31.

Хронология лунных дней

  • 25 лунный день c 03:17 17.05.2020 по 03:28 18.05.2020
  • 26 лунный день c 03:28 18.05.2020 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 18 мая 2020

Луна в знаке зодиака Овен (−)

Луна в знаке Овен. это неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды.

Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и плохо сохраняемым, а также непригодным на семенные цели.

Благоприятно в овне:

  • вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках;
  • прореживание всходов, прополка, обрезка санитарная, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка;
  • обработка от вредителей и болезней;
  • сбор семян на семенники, включая корнеплодные и лекарственные растения;
  • уборка на длительное хранение всех культур;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • сенокос и заготовка дров;
  • сбор лекарственных растений на сушку;
  • сушка, заготовка соков и вина, выпечка.
Возможно:

  • посев, но не посадка быстрорастущих вершков не для хранения и не на семена, для которых основная цель – наращивание зеленой массы, т.к. прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности и кроме того урожайность плодов будет снижена;
  • обрезка ветвей деревьев и кустарников, в том числе комнатных, для приостановки их роста;
  • сухая подкормка;
  • сбор плодов деревьев и кустов;
  • консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
В Овне возможны посев следующих культур:

  • овощных: капуста пекинская, лук (батун, репчатый на перо), редис;
  • пряно-зеленых: базилик, горчица, кориандр (кинза), кресс-салат, листовая горчица, петрушка на зелень, редис, салат;
  • полевых: люцерна.
Не благоприятно в Овне:

  • посев и посадка растений на хранение и на семена, растений со сроком вегетации более 35 дней;
  • обрезка и формирование, в том числе комнатных растений;
  • пикировка, пересадка, укоренение;
  • пасынкование;
  • полив, т.к. это наиболее засушливый знак и растения не усваивают воду;
  • подкормки, иначе можно сжечь растение.

26 лунный день (±)

18 мая 2020 года в 12:00 — 26 лунный день. пассивный день. В этот лунный день можно приобрести новые инструменты, необходимые для комфортного садоводства и огородничества. Вся жизненная сила, которая определяет рост растений, концентрируется в корнях, растения отдыхают и их рост довольно замедлен.

Рекомендуется в 26 лунный день:

  • обрезка, прививка и перепрививка кустарников и деревьев;
  • борьба с вредителями и болезнями;
  • уборка листьев и ботвы;
  • благоустройство сада.
Не рекомендуется в 26 лунный день:

  • обильный полив.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели — понедельник, этим днем управляет Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день удачи чередуются с неудачами, успехи — с поражениями. Все становится ненадежным и относительным.

В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.

Однако все ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день все делают успешно и в саду и в огороде.

А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над понедельником не властен.

19 мая 2020 года в 12:00 — 27 лунный день. день новых знаний, мудрости и интуиции. Этот день благоприятен для работы в саду и огороде. Энергетика этого лунного дня позволит определить, какие растения в огороде чувствуют себя плохо, например, из-за неправильно выбранного места для посадки. Эти растения необходимо пересадить в самое ближайшее время.

Рекомендуется в 27 лунный день:

  • посев и посадка растений, у которых съедобной является подземная часть;
  • обрезка, прививка и перепрививка;
  • прополка сорняков и опрыскивание растений от болезней и вредителей.
Не рекомендуется в 27 лунный день:

  • прищипка и пикирование корней;
  • работа с садовым инвентарем.

Влияние дня недели (+)

День недели — вторник, этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.

Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблем. Но если вы все обдумали заранее, то — вперед, без тени сомнения!

Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится, а растения будут Вам благодарны.

Источник: Мир космоса

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