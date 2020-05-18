Что можно посадить на убывающей луне 18-19 мая по лунному календарю: Растения, посаженные в понедельник, могут вырасти слабыми или дать мало плодов

День недели — понедельник, этим днем управляет Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день удачи чередуются с неудачами, успехи — с поражениями. Все становится ненадежным и относительным.

В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.

Однако все ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день все делают успешно и в саду и в огороде.

А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над понедельником не властен.

19 мая 2020 года в 12:00 — 27 лунный день. день новых знаний, мудрости и интуиции. Этот день благоприятен для работы в саду и огороде. Энергетика этого лунного дня позволит определить, какие растения в огороде чувствуют себя плохо, например, из-за неправильно выбранного места для посадки. Эти растения необходимо пересадить в самое ближайшее время. Рекомендуется в 27 лунный день: посев и посадка растений, у которых съедобной является подземная часть;

обрезка, прививка и перепрививка;

прополка сорняков и опрыскивание растений от болезней и вредителей. Не рекомендуется в 27 лунный день: прищипка и пикирование корней;

работа с садовым инвентарем.